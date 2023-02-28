Несколько фактов о том, почему КР выигрывает от пребывания в ЕАЭС

Кыргызстан однозначно выигрывает от своего пребывания в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). При этом основным источником доходов продолжают оставаться трудовые мигранты, а главным местом получения их трудоустройства и финансирования остается Россия, пишет издание Asia-today.news.

Начнем с того, что рассмотрим объемы денежных переводов за последние три года. Согласно данным Национального банка Кыргызской Республики (НБ КР), в 2022 году по системам денежных переводов от физических лиц в Кыргызстан поступило $2 млрд 928,3 млн. Почти весь объем, 94,9%, денежных переводов - это поступления из России. По сравнению с 2021 годом отмечается рост притока денежных переводов на $172,1 млн или на 6,24%. А ещё ранее, в 2020-м, "ковидном" году объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 377,16 миллиона.

Стоит также отметить, что имеется и другая, скрытая от официальной статистики система перевода денег. Так называемая цыганская почта, когда за два процента комиссионных от суммы деньги передаются наличкой. К примеру, в Москве или Екатеринбурге человек заходит с чемоданчиком наличных "с приветом от Иван Иваныча" к нужным людям и с разницей в несколько минут уже в Бишкеке или в Оше получатель забирает свою сумму. И все это без всякой фиксации в банках, мимо ока финансовой разведки. Сколько всего так передается денег и за какой товар – остается лишь догадываться. Данным способом чаще всего пользуются представители среднего по объемам бизнеса или отдельные группы мигрантов.

Все вышесказанное стало возможным благодаря членству Кыргызстана в ЕАЭС, получению его гражданами широких льгот и прав по сравнению с гражданами соседних Узбекистана и Таджикистана, вплоть до медицинской страховки. А также в силу лучшего знания русского языка. Все это активно стимулирует кыргызстанцев получать не только вид на жительство в России, но и гражданство РФ. Масштабы таковы, что по итогам 2020 года паспорта сменили более 675 тысяч человек, или почти десятая (!) часть населения республики. Население республики очень молодое – более 45 процентов люди младше 35 лет. И 85 процентов из них намерены уехать из страны в поисках лучшей доли. Абсолютное большинство из них выбирает Россию. Властям Кыргызстана это весьма выгоден этот экспорт трудовых рук – снижается социально-экономическая нагрузка, что как-то стабилизирует политическую ситуацию внутри республики. Ну и, конечно, деньги – годовой объем поступлений от трудовых мигрантов равен государственному бюджету или даже больше.

Стоит также отметить, что сегодня в Кыргызстане также стараются заработать на санкциях против России или же обойти их, смотря с какой стороны смотреть. Особенно в этом заинтересованы коммерческие банки, имеющие корреспондентские счета SWIFT, через которые идет оплата за "параллельный импорт". Банки сами рискуют попасть под вторичные санкции, но это их не останавливает, так как еще три года назад из 27 коммерческих банков страны более 20 были готовы перейти в руки новых хозяев, так как банковская деятельность не приносила особой прибыли. А сегодня цена на них выросла значительно, и хозяева не спешат с продажей. К примеру, за контрольный пакет акций одного из местных банков его владелец запросил $200 миллионов, что выше его уставного капитала раз так в 15. Ведь в 2018 году общая официальная прибыль, которую показал весь этот сектор экономики, был равен лишь $3 миллионам. А сегодня, образно говоря, они разжирели, и очень сильно, стараются "наесться" на годы вперед, и их мало чем остановишь. Особую им прибыль приносит обслуживание денежных переводов из России - что при указанных объемах весьма доходно, так как банки эти переводы не выдают в долларах или евро. В нарушение действующего законодательства простые обыватели их могут получить лишь в национальной валюте – сомах или в российских рублях. При этом курс устанавливают сами. А если хочешь получить американские деньги – будь готов за них заплатить на 10-15 процентов выше официального курса. Банки стараются прятать валюту как могут. И при этом набрали изрядную долю "зеленой" налички по местным меркам – более $600 миллионов.

Сегодняшняя ситуация также положительно сказывается на легкой промышленности, объемы торговли которой с Россией достигли, по разным оценкам, 100 миллиардов рублей. Россияне сюда приезжают заключать контракты на пошив и поставку всех видов одежды, трикотажа, вплоть до амуниции для армии и флота. Кыргызские швейники славились со времен СССР своим качеством работы. Местный пошив носят и модники Москвы и народ попроще – на любой карман. Также сильны позиции швейников из КР на рынках Казахстана. Поставки товаров легкой промышленности из Кыргызстана в Россию в 2022 году увеличились в два раза - примерно до $200 миллионов, причем экспорт швейных изделий вырос в четыре раза. Такие показатели стали возможны в силу нижеследующих обстоятельств. Первый - это параллельный импорт. Второй - проблемы других стран-поставщиков с логистикой. Третий - открытый режим торговли и инвестиций в регионе. Четвертый - благоприятный налоговый режим, который функционирует на патентной основе. Упрощенная система налогообложения предусматривает право уплаты субъектами швейной и текстильной отраслей единого налогового размера - 0,25 процента.

Сегодня в Кыргызстане наблюдается дефицит квалифицированных швей и мастеров на рынке, так как они завалены заказами. Причем шьют под местными брендами или под импортными – все зависит от каналов сбыта и желания заказчиков. В том числе и товары военного назначения.

Объявленная в России осенью прошлого года мобилизация изменила не только рынок труда РФ, но и повлияла на экономику Кыргызстана. Об этом на конференции в Бишкеке сообщил эксперт Центра солидарности Улан Шамшиев. Правда, по его словам, Кыргызстан в целом оказался в более проигрышной ситуации по сравнению с Казахстаном. Особенно это видно по привлеченным инвестициям в страну. Однако если отталкиваться от общей картины, то получается, что в прошедшем году экономика Кыргызстана показала отличные темпы роста. И во многом благодаря СВО РФ на Украине. Весной прошлого года мировые финансовые институты пересмотрели прогнозы по росту ВВП Кыргызстана. Самый пессимистичный прогноз дало агентство Moody"s, которое ожидало падения экономики на 1 процент по итогам 2022-го. Их коллеги по цеху были чуть оптимистичнее - рост максимум в 2 процента. По итогам 11 месяцев 2022-го, как посчитал Международный валютный фонд (МВФ), рост может составить 4,8-5,5 процента как минимум. В МВФ отметили, что "экономика Кыргызстана продемонстрировала устойчивость к последствиям войны на Украине". "ВВП растет благодаря добыче золота, транспортировке, торговле и сельскому хозяйству. Устойчивость России к санкциям и непредвиденная миграция капитала и рабочей силы из России в Кыргызстан, похоже, до сих пор сглаживали неблагоприятные последствия войны", - подчеркнули в этой структуре.

В наступившем году эксперты ожидают в стране сложную экономическую обстановку. Это связывают с тем, что прогнозируемый спад в России все-таки начинает сказываться на кыргызской экономике. При этом производство золота на руднике Кумтор и активность в сельскохозяйственном секторе замедляются. В итоге это дает 3,5-4 процента роста. Что тоже весьма неплохо, по сравнению с ковидным, 2020-м годом. В том же МВФ считают, что более сильное сокращение российской экономики может привести к снижению роста экономики страны и притока денежных переводов, а также к возвращению рабочих-мигрантов. В результате сокращение располагаемых доходов в сочетании с высокой инфляцией, если она сохранится, может повысить и без того высокий уровень бедности. "С другой стороны, новая волна иммиграции из России может улучшить краткосрочные перспективы роста", - отмечают возможный позитив в МВФ.

В свою очередь в Евразийском банке развития (ЕАБР) считают, что в 2023 году поддержку экономике окажут меры налогово-бюджетной политики. Увеличение выпуска в золоторудном секторе должно придать импульс росту экономики. Деловая активность в секторе услуг может повыситься из-за роста спроса со стороны российских туристов.

"Полагаем, что число туристов из России в КР увеличится из-за закрытия ряда других направлений для граждан РФ. Экспорт в страны ЕАЭС повысится по мере адаптации стран региона к новым условиям и усиления интеграционных процессов. Инвестиции останутся сдержанными", - заключили в ЕАБР.

Все вышеперечисленное в итоге дает следующую картину: Кыргызстан находится на пятом месте по экспорту в Россию среди государств ближнего зарубежья. По итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот Кыргызстана и России вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. По информации Национального статистического комитета республики, за январь - ноябрь 2022 года показатель составил $2 миллиарда 984,6 миллиона. Это на $ 954 миллиона 191,1 тысячи больше уровня 2021-го. При этом экспорт товаров из Кыргызстана в Россию оценивается в $917 миллионов (рост в 2,5 раза), а импорт - $2 миллиарда 67,6 миллиона (рост в 1,2 раза). Причем в экспорт входят и такие деликатные товары, как "оптические прицелы", не говоря про дорогие иномарки, алкоголь или квадрокоптеры.