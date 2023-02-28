В Баткене пресечен ввоз контрабандных сигарет на сумму более 1.5 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в городе Баткен сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни проверено автотранспортное средство марки "Mercedes-Benz 413", под управлением гражданина КР "Т.Б.А.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При таможенном досмотре, в грузовом отсеке транспортного средства был обнаружен товар - сигареты с фильтром, марки "Esse Change", в количестве 25 коробок по 50 блоков, без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения торгово-промышленной палаты КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составил 1 562 500 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в прокуратуру Баткенской области, для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.