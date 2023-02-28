Милиция вернула бишкекчанке украденный дорогой телефон. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 21 февраля 2023 года в УВД обратилась гражданка С.Р. с просьбой принять меры в отношении неизвестного парня, который 21 февраля текущего года примерно в 20.30 часов, находясь на пересечении улиц А.Токомбаева и Малдыбаева, применив физическую силу, открыто завладел мобильным телефоном марки iPhone 13 pro max стоимостью 140 тысяч сом и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района г.Бишкек возбуждено уголовное дело по статье 206 ("Грабеж") УК Кыргызской Республики.

В рамках профилактических мероприятий под наименованием "Вор" оперативниками был задержан подозреваемый Т.Э., 1998 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий у подозреваемого был обнаружен и изъят вышеуказанный мобильный телефон, который был признан вещественным доказательством и возвращен владельцу.

В настоящее время расследование продолжается.