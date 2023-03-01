"Уповать надо на Аллаха, наш МЧС и спасателей России, Китая и Ирана"

Подземные бури, поставившие на дыбы Турцию и Сирию, забравшие более 50 тысяч человек и разрушившие 173 000 зданий, добрались и до Центральной Азии, хотя здесь это уже волны – отголоски страшного турецкого эпицентра, пишет аналитический портал "Фонд стратегической культуры".

В ночь на 28 февраля трясло Казахстан, Киргизию. Эпицентр расположен в 279 км на юго-востоке от г. Алматы, на территории Кыргызстана и границы Китая. Как отмечают в сети сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК: "Энергетический класс землетрясения 12,2. Магнитуда MPV - 5,9. Координаты эпицентра 42.06 град. с.ш. 79.88 град. в.д. Глубина 15 км".

В Таджикистане 28 февраля в 05.01 (по местному времени) произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения расположен в 685 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения - 10,7. Магнитуда MPV - 4,8. Глубина - 10 км. Накануне в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Казахстанский МЧС отметил, что поводов для особых тревог нет. "На маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдается, обстановка стабильная. Звонков на линию "112" и "101" от жителей не поступало. По сообщению ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено", - заявлено в сообщении ведомства, где также напомнили о необходимости придерживаться ряда правил.

До этого куда более мощный толчок произошел 23 февраля. В Казахстане оно чувствовалось в южной столице, Чимкенте и по всей Жетысуйской области. Зацепило Узбекистан. В населённых пунктах Кыргызстана Бардобо, Нура, Иркештам фиксировались толчки до 4,5 балла. Эпицентр землетрясения находился в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области, причем жители Таджикистана ощутили третье землетрясение за сутки

В этот день Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологический центр Китая зарегистрировал землетрясение в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом в 7,3.

Разумеется, во всех республиках региона пытаются подготовиться к возможному удару стихии. Вернувшиеся из Ближнего Востока спасатели находятся в готовности. Как пишут казахстанские СМИ, в случае землетрясения в Алматы развернут 384 пункта помощи, о местонахождении которых сообщают населению.

При этом в республиках на уровне бытовой паники идет живое обсуждение того, выдержат ли гипотетический удар стихии здания, построенные в "бесконтрольные постсоветские времена". Дискуссии разгораются на фоне появляющейся информации об арестах в Турции 188 застройщиков и подрядчиков и масштабных следственных действиях по фактам хищений во время строительства.

В Ташкенте вспоминают 1966-й, в Алматы и Бишкеке пишут, что "при Советах отчего-то не строили в сейсмозоне высоток и каменных джунглей", жалуются, что "всё покупается" и отсутствует контроль за сейсмо- и селезащитой, хотя службы отчитываются едва ли не два раза в сутки. Невероятно популярны стали передачи с участием специалистов, задвинутых политическими и социальными проблемами на информационные задворки. Вспоминают даже опыт противостояния землетрясениям конца начала веков. Например, вполне успешную и прошедшую испытание землетрясением 1911 года методику архитектора Верного (Алматы) А. Зенкова.

В Кыргызстане пишут, что "уповать надо на Аллаха, наш МЧС и спасателей России, Китая и Ирана".

Невероятно бурлят таджикские соцсети, обеспокоенные публикацией известного архитектора Гафура Шерматова, указавшего: "Ещё в советские годы было установлено, что среди континентальных областей Советского Союза Таджикистан - самая сейсмоопасная зона. Карта сейсмического районирования Таджикистана подтверждает, что более 80% территории республики входит в 8-9-балльные зоны. Лессовые грунты верхней террасы левобережья Душанбе, где сегодня в основном и ведется строительство многоэтажек, ненадежны для многоэтажного строительства: Пора подумать о будущем, господа…".