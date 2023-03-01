Кыргызстанская танцевальная пара вновь завоевала очередное "золото"

Спортсмены Кыргызстана стали победителями на международном турнире по спортивным бальным танцам в Узбекистане на " Tashkent Оpen 2023". Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По ее данным, 25-26 февраля в Ташкенте прошел ежегодный международный турнир по спортивным, бальным танцам " Tashkent Оpen 2023". Организаторами турнира выступили Центр развития танцев в Ташкенте совместно с Федерацией танцевального спорта Узбекистана при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Узбекистан. В турнире принимали участие спортсмены Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.

По результатам Международного турнира " Tashkent open 2023" в категории "Молодежь" латиноамериканская программа наша пара Блинков Дмитрий и Мамбетова Асаль стали лучшими, заняли первое место, завоевали золотую медаль.

Пара Блинков Дмитрий и Мамбетова Асаль воспитанники ТСС "Алексис" Бишкек, тренера Кибкало Алексей и Когадей Татьяна.