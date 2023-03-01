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Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

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- Назгуль Абдыразакова
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Форвард "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА.

В список топ-3 номинантов на данную премию также вошли Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) и Карим Бензема ("Реал", Франция).

35-летний Месси помог сборной Аргентины завоевать золотые медали на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре. За семь матчей на мировом первенстве нападающий забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Церемония наград The Best от ФИФА прошла в ночь на 28 февраля в Париже (Франция).

Источник:sport-express.ru


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URL: https://www.vb.kg/427621
Теги:
спорт, футбол, Аргентина
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