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В Бишкеке планируют создать единого оператора по санитарной очистке

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит пресс-конференция мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова по работе муниципалитета и задачам на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, градоначальник рассказал об итогах работы в важных сферах жизнеобеспечения города.

По словам Абдыкадырова, в столице планируют реализовать инвестиционный или проект государственного частного партнёрства по созданию единого оператора по санитарной очистке, сбору, вывозу и дальнейшей глубокой переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов в городе Бишкек.

Уже достигнута договоренность с чешской компанией ReGreen s.r.o по реализации проекта, стоимостью 45 млн долларов. Сегодня по этому вопросу состоялась встреча у председателя кабинета министров Акылбека Жапарова. Инициатива поддержана со стороны главы кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/427622
Теги:
мусор, Бишкек, мэрия
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