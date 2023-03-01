В Бишкеке планируют создать единого оператора по санитарной очистке

В Бишкеке проходит пресс-конференция мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова по работе муниципалитета и задачам на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, градоначальник рассказал об итогах работы в важных сферах жизнеобеспечения города.

По словам Абдыкадырова, в столице планируют реализовать инвестиционный или проект государственного частного партнёрства по созданию единого оператора по санитарной очистке, сбору, вывозу и дальнейшей глубокой переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов в городе Бишкек.

Уже достигнута договоренность с чешской компанией ReGreen s.r.o по реализации проекта, стоимостью 45 млн долларов. Сегодня по этому вопросу состоялась встреча у председателя кабинета министров Акылбека Жапарова. Инициатива поддержана со стороны главы кабмина.