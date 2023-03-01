В Бишкеке в историческом музее открылась фотовыставка о Саудовской Аравии. На открытие фотовыставки пришли послы Японии, Азербайджана и других стран, представители правительства, депутаты ЖК, журналисты, фотографы и многие другие.

В экспозиции десятки фотографий о природе, людях, традициях, достопримечательностях Саудовской Аравии. Гостей встречал посол Саудовской Аравии в Бишкеке Ибрахим бин Ради бин Абдурахман Аль-Ради. Он лично рассказал о каждой из фотографий. Многих заинтересовали сюжеты из Мекки и Медины

Саудовская Аравия это только место поклонения миллионов мусульман, но страна богатая на исторические достопримечательности и природные красоты.

Кроме того, в Саудовской Аравии реализуются крупные инфраструктурные проекты мирового уровня. Гигантский небоскреб в форме куба под названием "Мукааб" появится в центре района Мурабба в Эр-Рияде. Это один из нескольких мегапроектов, которые в настоящее время разрабатываются в Саудовской Аравии и финансируются Государственным инвестиционным фондом в рамках плана "Видение Саудовской Аравии 2030" по диверсификации экономики страны. Самым известным из них является город Неом, а также мегаполис The Line.

Фотовыставка будет проходить с 28 февраля по 2 марта с 10:00 по 18:00 часов.