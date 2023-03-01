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Госсекретарь США сообщил о пакете помощи странам ЦА в размере $25 млн

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе официального визита в Астану пообещал Центральной Азии помощь в ослаблении зависимости от России, сообщает Азаттык.

В ходе министерской встречи "С5+1" в столице Казахстана, в которой принимали участие главы МИД пяти стран региона, глава Госдепа США анонсировал предоставление Вашингтоном нового пакета помощи в размере 25 миллионов долларов США.

На фоне продолжающегося полномасштабного военного вторжения России в Украину Блинкен также заявил, что Соединённые Штаты поддерживают "суверенитет и территориальную целостность" народов Центральной Азии.

Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что президент Касым-Жомарт Токаев назвал визит Блинкена "дополнительным импульсом" к сотрудничеству стран.

Дипломатический саммит "С5+1" с 2015 года проводился несколько раз. Государственный департамент США в заявлении 27 февраля охарактеризовал эту встречу как саммит, который "укрепляет сотрудничество" внутри региона, а также между США и Центральной Азией с целью достижения "независимой, процветающей и безопасной Центральной Азии, которая решает общие проблемы в партнёрстве с Соединенными Штатами".

""C5+1" - это одно из средств поддержки Соединёнными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности C5", - говорится в заявлении.

На пресс-конференции в Астане Блинкен также вновь озвучил предостережения в адрес Китая в случае, если тот будет оказывать военную поддержку России в развязанной ею войне в Украине.

Блинкен прибыл в Астану в ночь на 28 февраля. Из Казахстана он отправится в Узбекистан, а оттуда в Индию на встречу "Большой двадцатки".


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URL: https://www.vb.kg/427624
Теги:
США, Центральная Азия
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