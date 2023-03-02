В Бишкеке собрали рыбоводов из стран Центральной Азии и Кавказа

В Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина проходит обучающий семинар Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для рыбоводов из стран Центральной Азии и Кавказа. Мероприятие проходит под эгидой Региональной комиссии ФАО по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish).

Семинар организован для обсуждения мер по адаптации к изменению климата и последствиям для экосистемных подходов к аквакультуре и рыболовству. В нем принимают участие представители пяти стран-членов CACFish, а также пяти стран-наблюдателей.

Программа семинара включает презентации экспертов с примерами передовой международной практики и обмен опытом внедрения экосистемного подхода в рыболовстве и ведения рыбного хозяйства на основе аквакультуры. Отдельным блоком вынесены вопросы адаптации сектора рыбного хозяйства к изменению климата.

"Изменение климата создает все больше рисков для водных экосистем и в целом биоразнообразия, оказывая влияние на социальные процессы и экономику стран Центральной Азии и Кавказа", - считает Хайдар Ферсой, старший специалист ФАО по рыболовству и аквакультуре.

Как было отмечено на семинаре, создание условий устойчивости в вопросах рыбного промысла, аквакультуры и переработки помогут сектору нивелировать последствия от изменения климата.

"Экосистемный подход в секторе аквакультуры и рыболовства должен включать соответствующие национальные политики, стратегии и адаптивные меры направленные на обеспечение устойчивости к изменению климата", - подчеркнул Куватбек Бапаев, старший советник по вопросам политики представительства ФАО в Кыргызской Республики. Он выразил уверенность, что данный семинар поможет в понимании того, как инструменты адаптации к изменению климата могут быть интегрированы в стратегическое планирование.

В рамках трехдневного семинара, который завершится 2 марта, участники встретятся с представителями государственных учреждений и профильных научных институтов, а также посетят ферму по разведению карпа и осетровых и недавно построенный при поддержке ФАО завод по производству кормов для рыб.

О Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе

Соглашение о создании комиссии было одобрено на 137-й сессии Совета ФАО и вступило в силу 3 декабря 2010 г. Целями комиссии являются оказание содействия развитию, сохранению, рациональному управлению и наилучшему использованию водных биоресурсов, а также устойчивое развитие аквакультуры в регионе. Помимо Кыргызстана, который в настоящий момент является председателем, в комиссию также входят Азербайджан, Армения, Таджикистан и Турция. Членство в комиссии является открытым для всех членов ФАО, а также для государств, не входящих в ФАО, но являющихся членами Организации Объединенных Наций или любого ее специализированного агентства.