Следователь Олжотоев: В стране стало больше законности и справедливости

"Более десяти лет я работаю в следственных органах и вижу в последние годы разительные перемены. В Кыргызстане стало больше законности и справедливости в правоприменительной практике, - сказал vb.kg начальник следственного подразделения службы исполнения наказаний Элгиз Олжотоев перед началом конференции "Акыйкат Кареги – методологические решения для мониторинга уголовного правосудия. – И думается, что такие конференции, как нынешняя, с участием представителей Генпрокуратуры, адвокатского и судебного корпуса, гражданского сектора, нужны. Проблемы в сфере уголовного правосудия еще есть, и решать их надо сообща".

По словам Элгиза Олжотоева, уже то, что государство оказывает содействие в проведении такого рода встреч, говорит о том, что оно гарантирует соблюдение прав своих граждан.

Перед началом конференции, организованной Международным партнерством по правам человека совместно с ОФ "Юристы за права человека", vb.kg удалось поговорить с некоторыми его участниками о необходимости создания механизма мониторинга уголовного правосудия.

"В нашей стране реализуется программа Европейского союза "Правосудие для всех", главным приоритетом которой является расширение возможностей для гражданского сектора в проведении объективных мониторингов реформ, реализуемых в правоприменительной практике. Но для этого важно знать, как строить этот мониторинг", - отметила в интервью vb.kg председатель общественного фонда "Юристы за права человека" Асель Койлубаева.

Разумеется, как считает Асель Койлубаева, они видят свою роль только в содействии нашему правосудию. "Мы готовы выслушать мнение участников конференции, которые в своей работе взаимодействуют с правоприменительной практикой – прокуроров, судей, адвокатов, оперработников, следователей, представителей омбудсмена, а также гражданского сектора и международных организаций по созданию механизма мониторинга, - добавила она. – И в этом разговоре заинтересованы и наши коллеги из госструктур. Посмотрите, сколько собралось участников. Мы все прекрасно понимаем, что мониторинг – это один из важных инструментов для развития правового государства".

Как сказала vb.kg председатель фонда "Юристы за права человека", "мы готовы выслушать институциональные проблемы, которые не дают им возможности выполнять качественно свою работу. Возможно, есть проблемы в законодательстве или в правоприменительной практике. Только вместе мы можем выявить и решать их".

Цель проекта – самая что ни на есть актуальная. В правоприменительной практике еще много моментов, когда элементарно нарушаются права человека. И это ни для кого не секрет. Поэтому проект "Акыйкат Кареги – Национальная сеть гражданского общества по мониторингу сектора правосудия" может привнести больше законности и справедливости в наше общество.

Не случайно выбрано и его название. "Акыйкат Кареги" с кыргызского языка переводится как "око правосудия", что в полной мере отвечает сути и задачам проекта. А слово "акыйкат" имеет философское значение, это своего рода кыргызский код, обозначающий истину, справедливость, всенародное око, которое должно наблюдать за соблюдением законов при их применении.

"На конференции предстоит обсудить методологию, представленную национальными и международными экспертами на основе международных стандартов и лучших практик. Новый механизм поможет проводить объективную оценку реформы прежде всего в сфере уголовного правосудия. И главная его цель – содействовать нашему государству в соблюдении прав человека. Выявляя какие-то пробелы в правоприменительной практике, можно найти пути, как их устранить, чтобы улучшить ситуацию", - поделилась своим мнением Гулшайыр Абдирасулова, исполнительный директор правозащитного центра "Кылым шамы".

"Вопросы мониторинга реализации законов, соблюдения прав человека, защиты личных данных сегодня вынесены на повестку и рассматриваются как крайне актуальные, потому что любые инициативы в секторе правосудия, которые нацелены на права человека, на верховенство права, не могут быть реализованы без участия гражданского сектора. Но я бы хотела особо отметить, что тут важен скоординированный подход и гражданского, и негражданского секторов, необходимо найти точки соприкосновения между ними", - отметила в интервью vb.kg координатор по мониторингу и оценке программы по уголовному правосудию в Центральной Азии Ольга Ткаченко.

Безусловно, механизм мониторинга не создать за два дня работы конференции. Гражданский сектор презентовал свое его видение. Теперь слово за работниками, которые по долгу своей службы соприкасаются с системой уголовного правосудия. Им предложено представить свои проекты. По крайней мере, начало большому диалогу положено. Конференция, на которой обеими структурами совместно рассматривался и обсуждался механизм мониторинга для оценки соблюдения прав человека, гендерного равенства, обеспечения прозрачности и подотчетности в уголовном правосудии, безусловно, играет большую роль в защите наших прав.