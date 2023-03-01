В Бишкеке состоится круглый стол по обсуждению вопросов прав женщин и гендерного равенства на рабочих местах согласно Трудовому кодексу КР. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, мероприятие пройдет в рамках проекта, реализуемым объединением нескольких республиканских профсоюзных комитетов при поддержке Центра Солидарности в КР. На круглом столе примут участие представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции , профсоюзные активисты, члены первичных профсоюзных организаций и работодатели. Они поделятся опытом в решении вопросов для расширения прав и возможностей женщин на рынке труда.

Кроме того, будет проведен обзор Конвенции МОТ 190 об искоренении и домогательств в отношении женщин и мужчин на рабочем месте и обществе, который является ключевым инструментом в искоренении домогательств и дискриминации в мире труда.