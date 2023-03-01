В "Кумтор Голд Компани" забыли о "достижениях" Болтурука?

Руководство "Кумтор Голд Компани" не будет комментировать слова своего бывшего патрона Тенгиза Болтурука. Об этом редакции vb.kg сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, последний в своём последнем письме из СИЗО вновь заявил о своей невиновности, попросив помиловать его, а то и вовсе отпустить в Канаду.

"Работая по 75-80 часов в неделю, я просто не успевал уследить за своими подчиненными. Мне не хватило сил искоренить коррупционные схемы, которые на протяжении 20 лет укоренились на Кумторе", - написал он.

Странно, что нынешние руководители компанией предпочли на этот раз промолчать, ведь Болтурук по сути обвинил своих бывших подчиненных, которые сегодня работают там, а некоторые даже руководят ей, в причастности к коррупционным схемам. Мол, я не виноват, это все они.

Помнится, на предыдущее письмо Болтурука сразу же отреагировали, когда бывший внешний управляющий недвусмысленно дал понять, что без него рудник "загнётся".

"Тенгиз Болтурук руководил компанией больше года, ему были предоставлены все условия для осуществления его проектов и планов, однако, кроме громких заявлений и привлечения к работе сомнительных экспатов за баснословную зарплату и гонорары, никаких реальных шагов сделано не было. Более того, до сих пор Кумтор вынужден устранять последствия его "успешного" правления", - заявили тогда в ЗАО "Кумтор голд компани".

Сегодня же, если, как говорится, нечем карту крыть, вполне можно напомнить все его достижения на посту главы "Кумтор Голд Компании".

К примеру, можно начать с того, что аффилированная с Болтуруком компания Global Revival Inc оказывала определенные консалтинговые услуги ОАО "Кыргызалтын". Стоимость этих услуг - 300 тысяч долларов. Тогда Болтуруку никто даже пальцем не погрозил. В итоге скандал сошел на нет.

Впрочем, уже весной 2022 года разгорелся новый. Холдинг "Наследие великих кочевников", который также к тому времени возглавил Болтурук, арендовал для "Кумтора" дорогостоящий офис в центре Бишкека.

После скандала в администрации президента заявили, что Болтурук не согласовывал решение ни с кабмином, ни с президентом. Было начато разбирательство, а Болтуруку вынесено предупреждение за несогласованное решение.

В мае этого же года разыгралась еще одна драма, связанная с Кумтором. На месторождении усилилось движение бортов центрального карьера - чего не случалось в то время, когда рудник контролировали канадцы.

В целом за все время работы Болтурука общественность то и дело вскипала, будоражимая вопросами, как изменилась эффективность добычи на Кумторе, почему компания не дает никаких отчетов, куда на самом деле девается золото. Ответов не было, поскольку Кумтор под управлением Тенгиза Болтурука стал более закрытой, во всяком случае для СМИ, организацией, чем спецслужбы. Впрочем, ради справедливости надо признать, что и при нынешнем руководстве ситуация с открытостью компании абсолютно не изменилась.