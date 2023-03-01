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Куренков: Россия заинтересована в процветании братского Кыргызстана

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- Виктория Гунгер
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Отношения между Кыргызстаном и Россией носят дружеский характер и основываются на принципах взаимного уважения, заявил на передаче техники министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков.

Он отметил, что Россия всегда открыта к сотрудничеству и заинтересована в развитии и процветании братского Кыргызстана.

"В том числе его сильной пожарно-спасательной службы, способной защитить население от ударов стихий. МЧС РФ постоянно оказывается содействие в укреплении потенциала вашей службы чрезвычайных ситуаций. Мы понимаем, что, помогая друзьям и союзникам, мы вносим вклад и в их безопасность. Сегодня в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина мы передаем своим коллегам из КР - настоящим профессионалам своего дела 40 пожарных автомашин. Эти уникальные пожарные машины оснащены современным оборудованием и произведены в России. Уверен, что эта техника будет служить на благо людей и во имя спасения жизни", - подчеркнул Куренков.


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URL: https://www.vb.kg/427637
Теги:
МЧС, Россия, Кыргызстан
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