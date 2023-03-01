В Бишкеке в этом году планируется построить 12 детсадов и 1 школу, особенно в жилых массивах. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.
"Так, в 2023 году в проекте титульного списка зданий рассматривается:
- Ремонт и реставрация ДОУ "Сетунь" на 130 мест;
- Ремонтно-восстановительные работы ДОУ №31 на 100 мест;
- Детский сад на 280 мест в жилмассиве "Ак-Ордо";
- Детский сад на 180 мест в жилмассиве "Арча-Бешик";
- Детский сад на 100 мест в жилмассиве "Келечек";
- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Дордой";
- Детский сад на 280 мест по улице Молдокулова в жилмассиве "Кок-Жар";
- Детский сад на 140 мест по улице Самойленко в жилмассиве "Киргизия-1";
- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Калыс-Ордо";
- Детский сад на 320 мест в жилмассиве "Мурас-Ордо";
- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Учкун";
- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Бакай-Ата";
- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Ак-Босого";
- Школа на 660 мест в жилмассиве "Ак-Бата"".