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"В Бишкеке в этом году планируется построить 12 детсадов"

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке в этом году планируется построить 12 детсадов и 1 школу, особенно в жилых массивах. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

"Так, в 2023 году в проекте титульного списка зданий рассматривается:

- Ремонт и реставрация ДОУ "Сетунь" на 130 мест;

- Ремонтно-восстановительные работы ДОУ №31 на 100 мест;

- Детский сад на 280 мест в жилмассиве "Ак-Ордо";

- Детский сад на 180 мест в жилмассиве "Арча-Бешик";

- Детский сад на 100 мест в жилмассиве "Келечек";

- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Дордой";

- Детский сад на 280 мест по улице Молдокулова в жилмассиве "Кок-Жар";

- Детский сад на 140 мест по улице Самойленко в жилмассиве "Киргизия-1";

- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Калыс-Ордо";

- Детский сад на 320 мест в жилмассиве "Мурас-Ордо";

- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Учкун";

- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Бакай-Ата";

- Детский сад на 140 мест в жилмассиве "Ак-Босого";

- Школа на 660 мест в жилмассиве "Ак-Бата"".


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URL: https://www.vb.kg/427638
Теги:
убийство, мэр
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