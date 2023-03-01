В Минздраве Кыргызстана объяснили дефицит инсулинов в Бишкеке

Как сообщает пресс-служба ведомства, ограниченное количество инсулинов левемир и новорапид отмечается только в Бишкеке, где наблюдается высокий уровень внутренней миграции пациентов с сахарным диабетом.

В регионах дефицита этих лекарственных препаратов нет, имеется даже их запас на пять месяцев. Чтобы решить проблему нехватки инсулинов в столице, министерством с прошлой недели проводится работа по перераспределению этих препаратов из регионов в Бишкек с учетом текущей потребности пациентов.

Как отмечают в Минздраве, на закупку сахароснижающих препаратов и средств их введения выделяется ежегодно 192 миллиона сомов.