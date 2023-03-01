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Президент НАН КР вручил награды за вклад в науку трем профессорам-медикам

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- Нина Ничипорова
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На годовом общем собрании Национальной академии наук ее президент, профессор Канатбек Абдрахматов, вручил дипломы и медали имени академика Исы Ахунбаева трем известным в нашей стране ученым-медикам - проректору Международной высшей школы медицины, профессору Орозалы Узакову, заведующему кафедрой КГМА, профессору Нурлану Бримкулову и профессору КРСУ им. Б.Ельцина Шайирбеку Сулайманову. Этой высокой академической награды они удостоены за значительный вклад в развитие медицинской науки и за цикл работ по аллергологии и пульмонологии.


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URL: https://www.vb.kg/427640
Теги:
наука, президент, Кыргызстан, медицина, КРСУ, врачи, Академия наук
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