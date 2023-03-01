Мэр Бишкека рассказал, какие транспортные развязки будут построены в городе

В Бишкеке для решения проблемы с пробками на дорогах по проекту "Развитие улично-дорожной сети в городе Бишкеке за счет гранта КНР" (Фаза-3) предусматривается строительство транспортных развязок, путепроводов и других объектов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

"Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улиц Л. Толстого - Фучика. Строительство данной развязки позволит увеличить пропускную способность автотранспортных средств юго-западной части города Бишкека;

путепроводы по улицам Т. Айтматова и Суюмбаева через железную дорогу с выходом на улицу Л. Толстого;

транспортный узел на пересечении улиц Л. Толстого - М. Гвардии (пробивка бульвара М. Гвардии до улицы Э. Матыева (Чапаева со строительством моста через р. Ала-Арча). Строительство данного узла позволит увеличить пропускную способность автотранспортных средств по бульвару М. Гвардии и ул. Л. Толстого в западном направлении;

транспортно-эстакадный мост в двух уровнях на пересечении улиц Анкара – 7 Апреля", - сказал он.