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Мэр Бишкека рассказал, какие транспортные развязки будут построены в городе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке для решения проблемы с пробками на дорогах по проекту "Развитие улично-дорожной сети в городе Бишкеке за счет гранта КНР" (Фаза-3) предусматривается строительство транспортных развязок, путепроводов и других объектов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров.

"Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улиц Л. Толстого - Фучика. Строительство данной развязки позволит увеличить пропускную способность автотранспортных средств юго-западной части города Бишкека;

путепроводы по улицам Т. Айтматова и Суюмбаева через железную дорогу с выходом на улицу Л. Толстого;

транспортный узел на пересечении улиц Л. Толстого - М. Гвардии (пробивка бульвара М. Гвардии до улицы Э. Матыева (Чапаева со строительством моста через р. Ала-Арча). Строительство данного узла позволит увеличить пропускную способность автотранспортных средств по бульвару М. Гвардии и ул. Л. Толстого в западном направлении;

транспортно-эстакадный мост в двух уровнях на пересечении улиц Анкара – 7 Апреля", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/427641
Теги:
Бишкек, мэр
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