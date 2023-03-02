Россия в Кыргызстане построит 9 суперсовременных школ

В марте будет подписано межправительственное соглашение между Кыргызстаном и Россией о строительстве в разных регионах Кыргызстана девяти суперсовременных школ с русским языком обучения, сообщил начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

По его словам, строительство начнется в 2023 году, и деньги в российский бюджет заложены. Он добавил, что весь проект оценивается на сумму порядка $500 миллионов.

"В этих школах будут по два бассейна и очень мощная спортивная база, а классы оснащены высокотехнологичным оборудованием. Каждая из школ рассчитана на 1200 человек", - рассказал Игорь Маслов.