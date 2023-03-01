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Садыр Жапаров открыл Дом правосудия в Караколе

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 марта, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область открыл Дом правосудия в Караколе.

Впервые в истории судебной системы Кыргызстана открывается Дом правосудия, в одном здании которого будут расположены Иссык-Кульский областной, Каракольский городской и Иссык-Кульский административный суды. Путем размещения ряда местных судов в одном месте решены многие вопросы, высвобождены ранее используемые здания.

Ранее данное здание использовалось как общежитие (казарма) на 500 мест для солдат-пограничников, а в сентябре 2021 года начат его капитальный ремонт под Дом правосудия.

В своем выступлении глава государства отметил сегодняшнее мероприятие, как очень важное событие в судебной системе страны. С этим Домом правосудия связывают большие надежды, он должен стать началом значительных изменений в судебной системе.

"Более 50 лет спустя сегодня здание обрело новую жизнь, сменилось его направление, и теперь оно будет служить судебной системе нашей страны и народу, держащему знамя справедливости. Учитывая наши возможности, мы находим правильный способ для эффективного использования каждого имущества государства. Размещение ряда судов в одном месте позволяет существенно сэкономить временные и денежные затраты, связанные с работой курьера, а также создаются удобные условия по принципу "единого окна"", - констатировал президент.

Садыр Жапаров добавил, что обеспечение прозрачности правосудия является одной из важнейших на сегодня задач. Поэтому в рамках цифровизации судебной системы залы судебных заседаний здания были оснащены соответствующим оборудованием.

"Использование современных информационных технологий в работе судов является одним из приоритетных направлений оптимизации процесса осуществления правосудия. Несомненно, что внедрение электронного судопроизводства во многом будет способствовать не только максимальной прозрачности, но и повышению качества судебных дел, своевременности их рассмотрения. Поэтому считаю целесообразным активизировать работу по широкому использованию современных информационных и других технологий. Одной из главных целей, проведенной в рамках судебной реформы за последний год, является обеспечение безукоризненной работы судей, высокого качества судебной системы и оправдание надежд народа", - отметил президент, добавив, что именно этого ждут люди от судебной власти.

Вместе с тем глава государства коснулся вопроса создания благоприятных условий для работы судей. Он напомнил, что продолжится работа по обеспечению служебным жильем ротируемых судей, по строительству современных зданий для судей и открытие Домов правосудий в областных центрах.

В завершение президент Садыр Жапаров пожелал успехов новому Дому правосудия для того, чтобы он служил народу и оправдывал его доверие к судебной системе.

Справочно: В 5-этажном здании Дома правосудия установлен современный лифт, для всех категорий граждан, участвующих в судебных процессах, созданы соответствующие условия. Имеются современные следственные изоляторы для обвиняемых, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.

Также для удобства сотрудников есть столовая и помещения для занятий спортом. В ближайшее время планируется построить мини-футбольное поле. Полностью обновлена мебель залов судебных заседаний, а также кабинеты судей и других должностных лиц в соответствии с потребностями.


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URL: https://www.vb.kg/427645
Теги:
Каракол, суд, Садыр Жапаров
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