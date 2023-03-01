Страны ЦА между США и Россией

В конце января в Госдуме РФ, в рамках "Правительственного часа" депутаты подняли вопрос о дефиците школьных пособий в учебных заведениях азиатских стран СНГ. В гостях у парламентариев в тот день был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он правильно понял содержавшийся в вопросе посыл: действительно, Россия могла бы помочь соседям, особенно, если иметь в виду наметившийся крен курса среднеазиатских держав в сторону Запада. Правда, конкретики в ответе Лаврова в тот день было мало, он отделался общими словами. Оно и понятно: Россия только начинает осознавать важность распространения своего культурного влияния на постсоветском пространстве. Даже "грабли" Украины не ускорили процесс, пишет издание Asia-today.news.

Собственно, явление, о котором шла речь на "Правительственном часе", носит название "мягкой силы". Более богатое государство помогает стране-соседке ликвидировать "белые пятна" в сфере образования с тем прицелом, что последняя будет вести себя по-союзнически.

"Стоит уточнить, что дефицит учебников в странах СНГ действительно носит почти катастрофический характер. Например, по данным Министерства образования и науки Таджикистана, на сегодня в школах республики не хватает 44 наименования учебников тиражом около 500 тысяч экземпляров. Чтобы хоть как-то закрыть эту брешь, чиновники заставляют родителей школяров "арендовать" учебники, что, разумеется, негативно сказывается на бюджете, как правило, многочисленной и небогатой таджикской семьи. В Кыргызстане, кстати, дела обстоят ещё хуже – здесь проблему с учебными пособиями испытывают 57 процентов школ. Казалось бы – вот оно, широкое поле для всевозможных российских "фондов международного сотрудничества" и "домов дружбы". Но пока Россия разворачивается в сторону Центральной Азии слишком медленно", - отмечает издание.

Зато очень активно открывшейся нишей пользуется Западом – специализирующимися на "гуманитарной помощи" госструктурами и всевозможными неправительственными организациями (НПО). Это не случайно: после начала спецоперации по защите Новороссии перед послами США и Евросоюза в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстана и Таджикистане была поставлена задача дотла выполоть российское влияние на указанных территориях.

Плоды подобной "культурной дипломатии" созрели удивительно быстро. Уже минувшим летом американское посольство в Ташкенте распространило следующее сообщение: "Агентство США по международному развитию (USAID) передало Министерству народного образования Узбекистана около 500 тысяч новых современных учебников и руководств для учителей. Учебные материалы будут использоваться в 1-4 классах для обучения родному языку и читательской грамотности, а также математике. Книги были разработаны при партнёрстве USAID, Министерства народного образования и Республиканского центра образования. Новые учебные материалы будут апробированы в 919 государственных школах Наманганской и Сырдарьинской областей в течение 2022-2023 учебного года".

Только абсолютно дремучий человек не вычитает между строк, что учебники для узбекских детей утверждались (а, скорее всего, и писались) в Соединенных Штатах. Разумеется, они содержат нужный Вашингтону контент. Какой? Гадать не приходится: соседствующие с Узбекистаном Россия и Китай показаны в образе угрюмых, отсталых и малоинтересных деспотий, зато заокеанский звездно-полосатый благодетель представлен в виде луноликого божества. На этом, кстати, американцы останавливаться не собираются и заявляют, что отныне юные узбеки будут изучать английский язык исключительно по пособиям с лейблом "Сделано в США". А ещё по американским пособиям будут готовить узбекских педагогов, дабы развивать у них "личностно-ориентированный подход" к школьникам. Это подтвердила и.о. директора Миссии USAID в Узбекистане Луанн Гронховд.

"Но чемпионом по гостеприимству в отношении западных НПО является Кыргызстан. В стране официально действуют около 20 тысяч НПО – и это при семи миллионном населении! Иногда КР в шутку называют "страной НПО". Однако веселого мало, ведь каждой организации нужно отчитываться об отработке выделенных Западом денег. Но если раньше здешние НПО педалировали, в основном, внутренние темы, то с началом СВО вектор слегка поменялся. Понятно, отчего это произошло: из России в Кыргызстан удрали более 200 тысяч "пятисотых", среди которых немало тех, кто гордо именует себя "оппозицией". Вот эту аудиторию и принялись окучивать кыргызские НПО, благо у них была общая база – неприятие специальной военной операции. Российские "оппозиционеры" быстро нашли общий язык с кыргызскими "коллегами". На своих интернет-ресурсах и те, и другие без устали клеймили "имперскую Россию" и поливали грязью совместную историю наших народов", - подчеркивается в статье.

Присутствие в республике прозападных фондов видно на каждом шагу. Многие госструктуры располагают купленной ими техникой. Компьютеры с ярлыком USAID стоят в мэриях многих кыргызских городов. Государственные служащие ходят на семинары повышения квалификации, проводимые западными коучами, а западные гранты спускаются на уровень самых захолустных аулов.

"Все это ложится на фон набирающих силу антироссийских настроений. По подсчётам местных политологов, уже около 15 процентов кыргызстанцев резко негативно высказываются о России (до недавнего времени таковых вообще не было). А среди студенческой молодёжи доля ненавидящих РФ доходит до 80 процентов – большой привет Соросу и Ко! Остается выяснить у руководства республики: а для чего это надо КР? Неужели пример Украины, в которой к 2020 году было 40 тысяч НПО, так заразителен? Но, к сожалению, история никого ничему не учит", - заключили авторы издания.