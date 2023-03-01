Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

Страны ЦА между США и Россией

105  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В конце января в Госдуме РФ, в рамках "Правительственного часа" депутаты подняли вопрос о дефиците школьных пособий в учебных заведениях азиатских стран СНГ. В гостях у парламентариев в тот день был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он правильно понял содержавшийся в вопросе посыл: действительно, Россия могла бы помочь соседям, особенно, если иметь в виду наметившийся крен курса среднеазиатских держав в сторону Запада. Правда, конкретики в ответе Лаврова в тот день было мало, он отделался общими словами. Оно и понятно: Россия только начинает осознавать важность распространения своего культурного влияния на постсоветском пространстве. Даже "грабли" Украины не ускорили процесс, пишет издание Asia-today.news.

Собственно, явление, о котором шла речь на "Правительственном часе", носит название "мягкой силы". Более богатое государство помогает стране-соседке ликвидировать "белые пятна" в сфере образования с тем прицелом, что последняя будет вести себя по-союзнически.

"Стоит уточнить, что дефицит учебников в странах СНГ действительно носит почти катастрофический характер. Например, по данным Министерства образования и науки Таджикистана, на сегодня в школах республики не хватает 44 наименования учебников тиражом около 500 тысяч экземпляров. Чтобы хоть как-то закрыть эту брешь, чиновники заставляют родителей школяров "арендовать" учебники, что, разумеется, негативно сказывается на бюджете, как правило, многочисленной и небогатой таджикской семьи. В Кыргызстане, кстати, дела обстоят ещё хуже – здесь проблему с учебными пособиями испытывают 57 процентов школ. Казалось бы – вот оно, широкое поле для всевозможных российских "фондов международного сотрудничества" и "домов дружбы". Но пока Россия разворачивается в сторону Центральной Азии слишком медленно", - отмечает издание.

Зато очень активно открывшейся нишей пользуется Западом – специализирующимися на "гуманитарной помощи" госструктурами и всевозможными неправительственными организациями (НПО). Это не случайно: после начала спецоперации по защите Новороссии перед послами США и Евросоюза в Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстана и Таджикистане была поставлена задача дотла выполоть российское влияние на указанных территориях.

Плоды подобной "культурной дипломатии" созрели удивительно быстро. Уже минувшим летом американское посольство в Ташкенте распространило следующее сообщение: "Агентство США по международному развитию (USAID) передало Министерству народного образования Узбекистана около 500 тысяч новых современных учебников и руководств для учителей. Учебные материалы будут использоваться в 1-4 классах для обучения родному языку и читательской грамотности, а также математике. Книги были разработаны при партнёрстве USAID, Министерства народного образования и Республиканского центра образования. Новые учебные материалы будут апробированы в 919 государственных школах Наманганской и Сырдарьинской областей в течение 2022-2023 учебного года".

Только абсолютно дремучий человек не вычитает между строк, что учебники для узбекских детей утверждались (а, скорее всего, и писались) в Соединенных Штатах. Разумеется, они содержат нужный Вашингтону контент. Какой? Гадать не приходится: соседствующие с Узбекистаном Россия и Китай показаны в образе угрюмых, отсталых и малоинтересных деспотий, зато заокеанский звездно-полосатый благодетель представлен в виде луноликого божества. На этом, кстати, американцы останавливаться не собираются и заявляют, что отныне юные узбеки будут изучать английский язык исключительно по пособиям с лейблом "Сделано в США". А ещё по американским пособиям будут готовить узбекских педагогов, дабы развивать у них "личностно-ориентированный подход" к школьникам. Это подтвердила и.о. директора Миссии USAID в Узбекистане Луанн Гронховд.

"Но чемпионом по гостеприимству в отношении западных НПО является Кыргызстан. В стране официально действуют около 20 тысяч НПО – и это при семи миллионном населении! Иногда КР в шутку называют "страной НПО". Однако веселого мало, ведь каждой организации нужно отчитываться об отработке выделенных Западом денег. Но если раньше здешние НПО педалировали, в основном, внутренние темы, то с началом СВО вектор слегка поменялся. Понятно, отчего это произошло: из России в Кыргызстан удрали более 200 тысяч "пятисотых", среди которых немало тех, кто гордо именует себя "оппозицией". Вот эту аудиторию и принялись окучивать кыргызские НПО, благо у них была общая база – неприятие специальной военной операции. Российские "оппозиционеры" быстро нашли общий язык с кыргызскими "коллегами". На своих интернет-ресурсах и те, и другие без устали клеймили "имперскую Россию" и поливали грязью совместную историю наших народов", - подчеркивается в статье.

Присутствие в республике прозападных фондов видно на каждом шагу. Многие госструктуры располагают купленной ими техникой. Компьютеры с ярлыком USAID стоят в мэриях многих кыргызских городов. Государственные служащие ходят на семинары повышения квалификации, проводимые западными коучами, а западные гранты спускаются на уровень самых захолустных аулов.

"Все это ложится на фон набирающих силу антироссийских настроений. По подсчётам местных политологов, уже около 15 процентов кыргызстанцев резко негативно высказываются о России (до недавнего времени таковых вообще не было). А среди студенческой молодёжи доля ненавидящих РФ доходит до 80 процентов – большой привет Соросу и Ко! Остается выяснить у руководства республики: а для чего это надо КР? Неужели пример Украины, в которой к 2020 году было 40 тысяч НПО, так заразителен? Но, к сожалению, история никого ничему не учит", - заключили авторы издания.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427650
Теги:
НПО, Россия, США, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  