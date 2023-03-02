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Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке планируют построить чешские компании

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В мэрии Бишкека состоялась церемония подписания протокола о намерении сотрудничества между мэрией столицы и Чешским консорциумом компаний – HDT Impex s.r.o. и ReGreen s.r.o. и дорожной карты по реализации совместного инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса.

Документ подписали мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров и представители консорциуму Чешских компаний Ярослав Вебр и Камила Данишова.

В рамках подписанного документа мэрия столицы, структурные, территориальные подразделения и муниципальные предприятия мэрии города Бишкека будут оказывать всестороннее содействие консорциуму чешских компаний в процессе исполнения мероприятий по проекту.

Также представители консорциума дали пресс-конференцию, где презентовали технологические решения консорциума чешских компаний по реализации проекта.

Будет осуществлена разработка проекта указа президента Кыргызской Республики о правилах утилизации отходов строительных материалов, изделий, конструкций на территории Кыргызской Республики и технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. Также разработают проект инвестиционного соглашения между ReGreen inc. и кабинетом министров Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/427656
Теги:
мусор, Чехия, Бишкек, Кыргызстан
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