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Ревнивец избил подругу своей девушки

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- Ольга Новгородцева
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Ранее несудимый разведенный отец двоих детей приговорен Ленинским районным судом к штрафу в сумме 25 000 сомов. Требований о возмещении материального или морального вреда потерпевшая е выдвигала, так что этот вопрос суд не рассматривал.

Органами следствия Бектур К. обвинялся в том, что 27 сентября 2022 года возле одной из бишкекских многоэтажек избил девушку Эльнуру (имя по этическим соображениям изменено).

По словам Эльнуры, дело было так. 26 сентября она встретилась с подругой Алиной (имя изменено). Девушки прогулялись, посидели в кафе, а потом отправились домой к Алине. В подъезд зашли примерно в два часа ночи. Вызвали лифт, и тут из темноты к ним вышел друг Алины Бектур. Был он пьян и агрессивен. Стал шумно выяснять отношения с Алиной, велев Эльнуре не мешать и спокойно подниматься на свой этаж.

Эльнура так и сделала. Поднялась на лифте на восьмой этаж и зашла в квартиру подруги. Та появилась дома минут через пятнадцать. Девушки заперли дверь и решили, что инцидент исчерпан, Бектур ушел и больше им опасаться нечего. Однако не прошло и пяти минут, как он стал громко стучать в дверь. Не дождавшись, пока ему откроют, выбил дверь и заставил обеих подруг выйти на улицу.

Около дома девушки сели на скамейку. Бектур продолжал кричать и материться, обзывая Алину последними словами. Эльнура хотела было заступиться за подругу, но в конце концов сказала: "Разбирайтесь сами!" - и хотела уйти. Бектур вернул ее на место, несколько раз ударив кулаком в лицо…

Согласно заключению судмедэкспертизы, Эльнура получила сотрясение мозга – не считая кровоподтеков локтевого сустава, шеи и лица. Это расценивается как легкий вред здоровью. Потому и наказание Бектуру назначено такое мягкое.

Сам он объясняет произошедшее очень просто: в тот день никак не мог дозвониться до Алины. Воображение рисовало страшные картины ее измены. С горя напился – до такой степени, что плохо себя контролировал…


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URL: https://www.vb.kg/427658
Теги:
алкоголь, суд, драка, Бишкек
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