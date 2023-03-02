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В Сокулуке мужчина развращал малолетнюю девочку. Проводится расследование

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- Бермет Таалайбекова
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В Сокулукском районе проводится объективное расследование по факту насильственных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 февраля 2023 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась гражданка Т.Н., о принятии мер в отношении соседа по имени "М.", который с декабря месяца 2022 года совершал развратные действия в отношении ее малолетней дочери К.Р. 2013 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Сокулукского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 (развратные действия) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия по уголовному делу были назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, в настоящее время проводятся следственные действия.

Учитывая, что заключение экспертиз по настоящее время не готово, в связи с чем дать юридическую оценку действиям виновных лиц не предоставляется возможным.

По расследованию данного уголовного дела создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей ОВД Сокулукского района и ГУВД Чуйской области, ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководства ГУВД Чуйской области.

Следователями в соответствии с требованиями норм УПК Кыргызской Республики, как и своими прямыми функциональными обязанностями проводится всестороннее, объективное и полное исследование всех обстоятельств дела.

По результатам расследования, согласно полученных заключений назначенных судебных экспертиз по уголовному делу будет принято процессуальное решение в соответствии с УПК Кыргызской Республики.

"О результатах расследования сообщим дополнительно в ближайшее время. Так же сообщаем, что сотрудниками милиции по всем поступившим заявлениям, в частности касаемое несовершеннолетних детей проводится всестороннее, полное, объективное рассмотрение материалов и расследование уголовных дел" -говорится в сообщении ГУВД.


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URL: https://www.vb.kg/427660
Теги:
ГУВД, педофилия, Чуйская область
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