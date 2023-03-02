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В "VEDANTA" известный хирург Гафаров проводит мастер-класс по бариатрии

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- Назгуль Абдыразакова
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С 28 февраля по 5 марта в клинике "VEDANTA" проходит мастер-класс по бариатрической хирургии с участием известного азербайджанского хирурга, кандидата медицинских наук Хабила Гафарова, который прошел много стажировок по бариатрической хирургии в известных зарубежных клиниках Франции, Росиии и США.

Как сообщают врачи клиники, ожирение (obesity) – это" Болезнь века", представляющая серьезную угрозу для здоровья людей и, к сожалению, продолжающая быстро расти как в мире, так и в нашей стране.

Самостоятельно применяемые различные диеты, спортивные упражнения и попытки изменить образ жизни во многих случаях сами по себе остаются безрезультатными. В частности, серьезные проблемы со здоровьем, такие как диабет, болезни сердца и апноэ во сне, напрямую связанные с ожирением, со временем становятся опасными для жизни. Именно в такие моменты большое значение приобретает бариатрическая хирургия.

Бариатрическая хирургия - это операции, проводимые с целью снижения веса.

Наиболее распространенными видами бариатрических операций являются:

• Резекция желудка - Рукавная гастропластика

• Гастрошунтирование

• Мини желудочный обходной анастомоз

• Желудочный бандаж

В результате бариатрической операции производится резекция желудка, т.е. удаление ее части, около 70-80% всего объема, что приводит к значительному снижению потребления количества пищи и быстрому достижению чувства сытости пациентом. Именно поэтому во многих случаях бариатрическую хирургию также называют "Хирургией избыточного веса", потому что – это единственный метод, который обеспечивает долгосрочную и устойчивую потерю веса.

В университетской многопрофильной клинике "Vedanta" на операциях используются новейшие электрохирургические инструменты от ведущих мировых производителей, что гарантирует успех исхода операции.

В бариатрической хирургии операции выполняются закрытым методом, то есть лапароскопически, что обеспечивает пациенту эстетический вид, не оставляя на теле больших послеоперационных рубцов и шрамов. Лапароскопическое выполнение операций сокращает время заживления и время пребывания в стационаре до 2-3 суток.

Пациент, который за короткое время видит в себе позитивные изменения, также чувствует серьезные изменения в своем настроении.

В сочетании с применяемой диетой и активной жизненной деятельностью бариатрическая хирургия дает ожидаемые результаты в снижении веса.

Следует отметить, что те, кто не занимается физической работой, могут выйти на работу на 5-й день после операции, а те, кто занимается, могут выйти на работу через 2 недели после операции.


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URL: https://www.vb.kg/427661
Теги:
операция, Бишкек, здоровье
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