В Бишкеке состоится награждение борцов с браконьерством

3 марта в Бишкеке состоится ежегодная IX Церемония Награждения егерей и граждан, борцов с браконьерством по всей республике. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, с момента начала программы, премию за активную работу в борьбе против незаконной охоты на диких горных копытных и снежного барса в Кыргызстане и за конфискацию нелегального оружия получили 92 егерей и граждан. В этом году будут награждены 20 егерей и граждан за 21 случай.

Мероприятие по вознаграждению егерей и граждан в 2023 году проводится ОФ "Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan при поддержке Snow Leopard Trust (SLT), UKAID, Woodland Park Zoo and Whitley Fund for Nature в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (МПРЭТН).

В церемонии награждения примут участие г-жа Кутманова Динара Асиевна, Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора. На мероприятие приглашены депутат Жогорку Кенеша Токтошев Эмиль Токтакунович, Временная поверенная в делах Великобритании в Кыргызстане Шарлотт Сурун, посол Индии в Кыргызстане г-н Арун Кумар Чаттерджи, дипломатический представитель организации Ага Хана по развитию, г-н Баркат Фазал, а также представители других различных местных и международных организаций.

Награда программы "Гражданин-Егерь" является результатом программы, направленной на расширение прав и возможностей тех, кто служит на передовых линиях в борьбе с браконьерством и незаконной охотой.

Список награждаемых егерей и граждан в этом году:

1Абдыбеков Бактыбек охотовед Из Иссык Кульской области. Задержал вместе с коллегами браконьеров с убитым снежным барсом. Браконьеры должны выплатить исковую сумму в размере 1.5 млн сомов.

2Сеитов Аттокур Из Таласской области, район Кара-Буура. Задержал с коллегами браконьеров с 1 убитыми снежным барсом. Браконьеры должны выплатить исковую сумму в размере 3 млн сомов, так как животное было убито на территории ООПТ.

3 Тюменбаев Бейшенбек охотовед из Джети-Огузского района. Задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сом.

4 Ишенбек уулу Адилет экомилиция Старший лейтенант туристско-экологической милиции Иссык-Кульской области. Из Жети-Огузского района. Задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сомов.

5Тюменбаев Кабылбек егерь из Джети-Огузского района. Задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сом.

6 Кендирбаев Айбек Охотовед Из Джети-Огузского района. Задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сом

7 - 8 Шаршеев Марат егерь и Русланов Кубанычбек , специалист "Фонд Илбирс" установил скрытую фотоловушку в горах Сары-Джаза и зафиксировал нарушителей (пограничников и местных граждан) с 4 убитыми козерогами. Вместе с Шаршеевым оформили протокол. Дело находится на расследовании в Военной прокуратуре. Сумма иска составила 400 тыс сомов.

Шаршеев Марат Он во время двух рейдов также изъял два незаконных оружия.

9 Жеңишбеков Талант подполковник туристско-экологической милиции Иссык-Кульской области. Задержал браконьера с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сомов.

10 Жакшылыков Аскат Заведующий отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия Из Нарынской области, Ат-Башинский район. Задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сом

11 Ирсалиев Автандил егерь Нарынского района, участок Сары-Кунгой. Задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сомов.

12 Ырысбаев Адилет егерь Из Нарынской области, Экол. пост Босого. Задержал браконьеров с 6 убитыми козерогами. Взыскано 100 тыс сом. 15 тыс сомов.

13 Мурзаев Хамитжан охотовед Из Кара-Кульжинского района. Задержал браконьеров с 3 убитыми козерогами. Взыскано 300 тыс сом.

14 Бекташов Жеңишбек охотовед Из Кара-Кульжинского района. Задержал браконьеров с 2 убитыми козерогами. Взыскано 200 тыс сом. 15 тыс сомов.

15 Алыбаев Улукбек охотовед Токтогульского района. Задержал браконьера с убитым козерогом. Взыскано 100 тыс сом. 15 тыс сомов.

16 Кутманов Анарбек задержал браконьеров с 1 убитым козерогом. Суммы иска 200 тыс сом. 15 тыс сомов.

17 Иманкулов Талант, старший инспектор службы экологического и технического надзора, Жети-Огузский район. Остановили машину, при осмотре нашли 9 частей козерога и незаконное оружие. Браконьеры уехали. Известен номер машины и марка, а также имя водителя. Вся информация была передана РУВД, но работа не ведется.

18 Рахманов Актилек старший лейтенант туристско-экологической милиции, Жети-Огузский район. Изъял незаконное нарезное оружие.

19 Дамирбеков Эрлан старший инспектор службы экологического и технического надзора, во время рейда в Ак-Суйском районе изъял незаконное оружие.

20 Джапаров Эмильбек Куватович егерь Чуйского района. Задержал браконьера с застреленным кабаном и изъял незаконное оружие. Награду получает за конфискованное оружие.