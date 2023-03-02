Президент ознакомился с состоянием Центральной ремонтной базы Минобороны КР

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 марта, ознакомился с состоянием отдельной Центральной ремонтной базы вооружения и военной техники Министерства обороны, расположенную в городе Балыкчы Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на базе, открытие которой состоялось в октябре 2022 года, проводятся работы по комплексному техническому обслуживанию и текущему ремонту вооружения и военной техники для поддержания их в готовности к применению по назначению.

Глава государства осмотрел несколько объектов Центральной базы: пункт технического обслуживания и ремонта бронетанковой техники (танков и БМП), участок специальных работ, автоматизированную систему подзарядки аккумуляторных батарей, лакокрасочный цех, корпус бытового обслуживания жизнедеятельности личного состава, пункт охраны внешнего периметра и раннего обнаружения, оснащенного видеонаблюдением и телевизорами, а также отремонтированную бронетанковую технику.

Президента проинформировали о перспективах развития базы на 2023–2024 годы, в частности, планируется расширить территорию базы, построить хранилища для бронетанковой техники, установить дополнительное оборудование для ее ремонта, усилить систему охраны и многое другое.

Далее Садыр Жапаров осмотрел склад ракетно-артиллерийского вооружения, состоящий из хранилищ оружия и боеприпасов.

Здесь проведен капитальный ремонт ряда хранилищ и построены новые. В ближайшее время планируется продолжить ремонтные работы, установить новые элементы системы безопасности и оборудовать подъездные пути.

Вместе с этим глава государства ознакомился с образцами вооружения, военной и специальной техники, снаряжения и обмундирования, а также осмотрел мобильный военно-полевой госпиталь, оснащенный необходимым лечебным оборудованием для оказания медицинской помощи вне зависимости от окружающих условий.

Садыр Жапаров отметил необходимость укрепления обороноспособности страны и дал ряд поручений, направленных на усиления материально-технической базы Вооруженных сил.