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В ВОЗ предупредили об угрозе новой пандемии из-за птичьего гриппа

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- Нина Ничипорова
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Птичий грипп может приобрести способность передаваться от человека к человеку, что приведет к новой пандемии. Мировому сообществу необходимо подготовиться к такому сценарию, заявил глава группы опасных патогенов регионального бюро Европы и Центральной Азии Всемирной организации здравоохранения, эпидемиолог Ричард Пибоди.

"Существует опасение, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", - рассказал он.

Эпидемиолог призвал не прикасаться к мертвым или умирающим птицам и животным. Он подчеркнул, что проблема является особо опасной в сельских районах, где принято держать домашних птиц, а также указал на необходимость защиты работников птицефабрик.

По словам Пибоди, новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы дикой и домашней птицы по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A (H5N1)

Заражение человека птичьим гриппом происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными, однако не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку, говорится на сайте ВОЗ. Большинство случаев инфицирования людей А (H5N1) связано с прямыми или косвенными контактами с инфицированной живой или мертвой домашней птицей.

Птичий грипп, свиной грипп и другие вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель), которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии.


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URL: https://www.vb.kg/427666
Теги:
вакцина, ВОЗ, население, Центральная Азия, животные, Инфекция, пандемия
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