Вора-сладкоежку из Бишкека суд простил

Трижды в одно и то же время один и тот же мужчина заходил в один и тот же бишкекский магазин. Брал один и тот же товар. Но ни разу не расплатился.

Первый случай произошел 21 ноября. 30-летний гражданин С.Э. украл в магазине шесть шоколадок "Мерси" на общую сумму 2 412 сомов.

Второй раз 11 декабря он унес из магазина пять плиток того же шоколада на сумму 2 010 сомов.

Третий раз 14 декабря мимо кассы пронесены четыре шоколадки на сумму 1 608 сомов.

Всякий раз этот человек заходил в магазин ровно в десять утра.

Когда вора (оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности) задержали, за время следствия он сумел помириться с потерпевшей стороной и возместить материальный ущерб. Так что на процессе в Ленинском райсуде потерпевший заявил об отсутствии претензий к подсудимому. Суд пошел навстречу обоим и прекратил уголовное преследование криминального сладкоежки.