Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

Вора-сладкоежку из Бишкека суд простил

233  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Трижды в одно и то же время один и тот же мужчина заходил в один и тот же бишкекский магазин. Брал один и тот же товар. Но ни разу не расплатился.

Первый случай произошел 21 ноября. 30-летний гражданин С.Э. украл в магазине шесть шоколадок "Мерси" на общую сумму 2 412 сомов.

Второй раз 11 декабря он унес из магазина пять плиток того же шоколада на сумму 2 010 сомов.

Третий раз 14 декабря мимо кассы пронесены четыре шоколадки на сумму 1 608 сомов.

Всякий раз этот человек заходил в магазин ровно в десять утра.

Когда вора (оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности) задержали, за время следствия он сумел помириться с потерпевшей стороной и возместить материальный ущерб. Так что на процессе в Ленинском райсуде потерпевший заявил об отсутствии претензий к подсудимому. Суд пошел навстречу обоим и прекратил уголовное преследование криминального сладкоежки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427667
Теги:
кража, суд, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  