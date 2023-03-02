Почти 50 процентов кыргызстанцев не могут позволить себе здоровое питание

Здоровое питание в Кыргызстане самое дорогое среди стран постсоветского пространства. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН).

По ее данным, 49,6 процента кыргызстанцев не могут позволить себе правильный рацион. При этом этот показатель на постсоветском пространстве сильно отличается от страны к стране:

• Азербайджан – 0%;

• Армения – 4,29%;

• Беларусь – 0,2%;

• Казахстан – 1,2%;

• Кыргызстан – 49,6%;

• Молдова – 6,75%;

• Россия – 3,5%;

• Таджикистан – 4,21%.

"В Азербайджане полноценное питание обходилось в 2020 году в 2,53 доллара в день, в Армении – 3,25 доллара, в Беларуси – 3,31 доллара, в Казахстане – 2,66 доллара, в Кыргызстане – 3,18 доллара, в Молдове – 2,81 доллара, в России – 3,42 доллара, в Таджикистане – 3,48 доллара", - отмечается в исследовании ФАО.

Специалисты подчеркивают, что стоимость здорового питания продолжает расти. Так, в 2019 году хорошо питаться могли на 112 миллионов человек больше, чем в 2020 году. Больше всего число людей, оказавшихся за чертой "продовольственной бедности", выросло в Азии – на 78 миллионов. В этом же регионе произошел самый большой рост стоимости корзины полноценного питания – на четыре процента за год.