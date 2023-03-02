Садыр Жапаров выразил соболезнования Греции в связи с ЖД катастрофой

Глава государства Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу в связи с многочисленными жертвами железнодорожной катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и большом ущербе, понесенных в результате столкновения поездов в Греции 1 марта 2023 года.

От имени кыргызского народа и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю их горе и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в послании с соболезнованиями.