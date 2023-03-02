В Бишкеке состоится показ спектакля "Приют для женщин"

6 марта на сцене Кыргызского национального академического драматического театра (КНАДТ) имени Т. Абдумомунова состоится показ спектакля "Приют для женщин". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, спектакль показывает один день в небольшом шелтере, в котором восемь женщин спасаются от домашнего насилия. Показ приурочен к Международному женскому дню и состоится при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта "Жигердуу жарандар".

Спектакль будет проходить на кыргызском языке с синхронным переводом на русский и английский языки.

Постановка "Приют для женщин", основанная на пьесе "Kadın Sığınağı" турецкого писателя и драматурга Тунджера Джудженоглу, впервые была представлена на сцене Кыргызского государственного театра юного зрителя им. Б.Кыдыкеевой в июне 2022 года.

"Эта постановка не только о боли, но и о борьбе, надежде, силе и солидарности женщин. Женщины должны чувствовать, что в сложных ситуациях они не одни", – говорит режиссер постановки Эльвира Ибрагимова.

Главные роли играют заслуженные артистки Кыргызской Республики Гульмира Ташматова, Гульмира Турсунбаева и Айнур Тургунбаева, а также Шекерхан Жоомартова, Майрамбек кызы Мыскал, Элес Калмуратова, Айнура Темирова, Шаршенбек кызы Аида.

Вход - по бесплатным билетам, которые можно взять в кассе КНАДТ им. Т. Абдымомунова или на сайте www.ticket.kg. Начало в 19:00.