Между Кыргызстаном и Азербайджаном планируют открыть прямое авиасообщение

Об этом говорится уже давно. Во время рабочей поездки в Азербайджан заместителя председателя кабинета министров КР Бакыта Торобаева этот вопрос тоже поднимался во время его переговоров с президентом азербайджанской авиакомпании "AZAL" Джахангиром Аскеровым.

Во время встречи были рассмотрены перспективы запуска прямого авиасообщения и осуществления грузовых авиаперевозок между столицами двух государств. Стороны договорились в самое ближайшее время организовать встречу экспертных групп для детального обсуждения технических параметров вопроса. Бакыт Торобаев отметил, что открытие прямого авиасообщения между странами будет способствовать укреплению связей между предпринимателями двух стран.

Кстати, авиакомпания "AZAL, Azerbaijan Airlines" ("Азал, Азербайджанские авиалинии") -национальный авиаперевозчик Азербайджана. Выполняет регулярные рейсы внутри страны и в 25 стран мира.

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев также встретился с руководителем агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орханом Маммадовым. Стороны говорили о сотрудничестве между представителями бизнес-кругов двух стран, а также о реализации договоренностей между главами государств. По итогам встречи достигнута договоренность о проведении бизнес-встреч в различных форматах на постоянной основе.

Во время поездки заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев примет участие в саммите "Движения неприсоединения". Это - международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Саммит "Движения неприсоединения" является основным собранием в рамках движения и проводится через каждые три года. Страна - хозяин очередной конференции в лице главы государства или правительства становится председателем движения на очередные три года.