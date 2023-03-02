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ГКНБ при получении взятки задержан помощника адвоката

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ Кыргызской Республики при получении взятки 1 марта 2023 года был задержан помощника адвоката Б.А.М.

"Ранее, в адрес ГКНБ КР обратился А.Б.Э. с письменным заявлением о принятии мер в отношении работника Аламудунского районного суда Б.А.М., который вымогал денежные средства за ускорение судебного решения.

Задержанный, находясь в здании суда, выдавал себя за работника Аламудунского суда и предлагал услуги по ускорению сроков проведения судебных процессов.

1 марта 2023 года, возле здания Аламудунского суда в ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан помощник адвоката Б.А.М. в процессе получения денежных средств в качестве взятки.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/427677
Теги:
ГКНБ, взятка, Кыргызстан, адвокат
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