ГКНБ при получении взятки задержан помощника адвоката

ГКНБ Кыргызской Республики при получении взятки 1 марта 2023 года был задержан помощника адвоката Б.А.М.

"Ранее, в адрес ГКНБ КР обратился А.Б.Э. с письменным заявлением о принятии мер в отношении работника Аламудунского районного суда Б.А.М., который вымогал денежные средства за ускорение судебного решения.

Задержанный, находясь в здании суда, выдавал себя за работника Аламудунского суда и предлагал услуги по ускорению сроков проведения судебных процессов.

1 марта 2023 года, возле здания Аламудунского суда в ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан помощник адвоката Б.А.М. в процессе получения денежных средств в качестве взятки.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия".