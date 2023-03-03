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В Бишкеке появились новые станции заправок для электромобилей

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В Первомайском районе Бишкека на территории бизнес-центра "79", находящегося по улице Исанова, 79, установили две станции электрозаправок, от компании "Эвокс". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Известно, что автомобильные выхлопные газы оказывают прямое и долгосрочное негативное воздействие на окружающую среду. Переход с традиционных авто на электромобили будет приводить к долгосрочному и существенному снижению вредных выбросов, что является благоприятным фактором для экологии.

Реализация данного экопроекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между акимиатом Первомайского района и администрацией бизнес-центра. Отметим, что монтаж произведён за счёт средств компании "Эвокс" в партнерстве с БЦ "79".

В дальнейшем также планируется увеличение количество таких станций.

Уважаемые инвесторы, предприниматели и заинтересованные лица! Первомайский акимиат приглашает представителей бизнеса к сотрудничеству и реализации совместных проектов по улучшению условий экологической ситуации и в целом повышения комфортности пребывания в нашем городе.

Более подробную информацию можно узнать по адресу: г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 348, здание Муниципальной администрации Первомайского района, телефон для справок: +996 (312) 661 537.


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URL: https://www.vb.kg/427679
Теги:
Бишкек, автомобили, электричество
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