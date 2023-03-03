В Бишкеке объявлен трёхмесячник по благоустройству

В столице с 1 марта по 31 мая объявлен трёхмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, при уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей, прилегающих к собственным зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов. Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями.

Муниципалитет призывает всех вместе выйти на уборку города.