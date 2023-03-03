Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

В Бишкеке объявлен трёхмесячник по благоустройству

129  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице с 1 марта по 31 мая объявлен трёхмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, при уборке особое внимание будет уделено очистке ирригационных сетей, прилегающих к собственным зданиям и сооружениям, а также городских парков и скверов. Места проведения субботников для хозяйствующих субъектов, организаций и учреждений определены районными администрациями.

Муниципалитет призывает всех вместе выйти на уборку города.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427687
Теги:
мэрия, субботник, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  