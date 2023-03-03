Сейсмолог из Нидерландов предсказал миру новые землетрясения в марте

В марте 2023 года миру грозит мегаземлетрясение. Такой прогноз сделал сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который предсказал и недавние мощные землетрясения в Турции и Сирии. Об этом говорится в видео, распространенном научным институтом SSGEOS (Solar System Geometry Survey), где работает Хугербитс.

По его данным, землетрясение может затронуть районы Камчатки и Курильских островов, передает НСН.

По словам Хугербитса, сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта. Магнитуда толчков составит более 7 или 8, сообщает телеканал "360".

"Я не преувеличиваю. Я не пытаюсь посеять страх. Это лишь предупреждение", - заявил ученый.

По мнению сейсмолога, мощные толчки возможны в 12 точках планеты. Помимо регионов России, в зону риска также попали Греция, Индонезия, Пакистан, Португалия, часть Северной Америки, Филиппины и Япония, пишет Pravda.Ru.

Председатель Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС) Данила Чебров прокомментировал прогноз Хугербитса. Он отметил, что на Камчатке сильные землетрясения возможны, они были и в прошлом, будут происходить и в будущем, сообщается на сайте aif.ru.

При этом Чебров заявил, что он лично и научное сообщество испытывают скепсис по отношению к Хугербитсу и его деятельности и считают его не ученым-профессионалом, а сейсмологом-любителем.

Во-первых, автор публикует прогнозы на его собственном сайте и в соцсетях, а научных публикаций у него нет.

Во-вторых, сведения о методике прогнозов Хугербитса приводятся на его сайте фрагментарно, поэтому нет возможности оценить их эффективность.

Что же касается последнего прогноза, то Хугербитс строит его на основе движения небесных тел Солнечной системы. По словам Чеброва, такая связь есть, но она довольно слабая, и ее затруднительно использовать как основной прогностический признак.

Источник: Известия