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Для больных создается реестр-2023 на оказание высокотехнологичной медпомощи

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- Нина Ничипорова
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Для предоставления кыргызстанцам высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи выделяется из госбюджета более 664 млн. сомов, сообщает Минздрав.

По данным ведомства, в настоящее время идет процесс распределения финансовых средств организациям здравоохранения на 2023 год. Ежегодно, согласно постановлению правительства и положению, утвержденному приказом МЗ КР, пациентам проводятся высокотехнологичные операции, им предоставляются дорогостоящие препараты и изделия медицинского назначения.

Для получения медпомощи по Фонду высоких технологий (ФВТ) в каждой организации имеется комиссия, которая создает банк очередности пациентов со всей страны, нуждающихся в получении дорогостоящих видов лечения и препаратов по ФВТ.

Согласно выставленным диагнозам, больные обращаются в организации медучреждений и встают в очередь. В настоящее время Минздрав намерен создать реестр данных больных в цифровом варианте, чтобы обеспечить прозрачность при получении медицинской помощи.

Этот фонд носит социально-ориентированный характер. Прежде всего помощь оказывается гражданам из категории уязвимых слоев населения (люди с инвалидностью - дети и взрослые, дети без попечения, малоимущие и малообеспеченные граждане, не имеющие доходы, пенсионеры).

Минздравом КР в 2022 году для обеспечения пациентов жизненно важными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по линии Фонда высоких технологий было выделено 333 миллиона сомов и 331 миллион 680 тысяч сомов по линии ЦМ.

Выделенные средства ежегодно распределяются комиссией Минздрава по организациям, оказывающим высокотехнологичные услуги для проведения:

- операций на сосудах головного мозга;

- сердечно-сосудистых, ангиографических операций, установки стентов при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда;

- кардиохирургических операций (клапаны, ЭКС, АКШ);

- сложных ортопедических операций на костях и суставах;

- микрохирургических операций, для которых требуются высокотехнологические расходные материалы;

- закупки онко-химиотаргетных препаратов и жизненно важных лекарственных средств.

В 2022 году Минздраву КР дополнительно был выделен, согласно распоряжению кабинета министров КР, 1 млрд сомов на покупку препаратов для пациентов с онкологическими, гематологическими заболеваниями, страдающих гемофилией, рассеянным склерозом, спинально-мышечной атрофией, сахарным диабетом (взрослым 2-го типа и детям 1-го типа), вирусными гепатитами С, В, Д.


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URL: https://www.vb.kg/427692
Теги:
бюджет, лекарства, операция, Кыргызстан, больница, технологии, пациент, Минздрав
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