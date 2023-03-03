Издана первая книга по итогам переписи населения и жилищного фонда КР 2022

Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики издана первая книга "Основные социально-демографические характеристики населения".

Сборник содержит аналитические данные о численности и размещении населения по территории страны, о его половозрастном и национальном составе, о владении языками, состоянии в браке, источниках доходов населения, миграции населения и жилищных условиях населения. Также представлены тематические карты, графические изображения и таблицы.

По результатам, полученным в ходе переписи, численность постоянного населения Кыргызстана на 25 марта 2022 года составила 6 миллионов 936 тысяч человек, в том числе 2 миллиона 408 тысяч человек - городского и 4 миллиона 528 тысяч человек - сельского населения. За тринадцать лет, прошедших после переписи 2009 года, численность постоянного населения республики увеличилась на 1 миллион 573,4 тысячи человек, или на 29,3 процента, в том числе городского - на 581 тысячу человек, или на 31,8 процента, сельского - на 992,3 тысячи человек, или на 28,1 процента.

В последующем, в соответствии с графиком публикаций Нацстаткома, будут изданы тематические сборники, содержащие подробные итоги переписи населения и жилищного фонда, включая географические, демографические, экономические и социальные сведения о населении, данные о внешней и внутренней миграции, семьях и домохозяйствах.