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Не загубит ли планету наше потребительское отношение к вещам?

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- Назгуль Абдыразакова
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Прежде чем приступить к данному материалу, я просмотрела немало видеоматериалов про экологию, а до этого даже приняла участие в двухдневном кэмпе для журналистов и блогеров "экологика", в рамках которого мы посетили мусорный полигон на окраине Бишкека. Организаторами мероприятия выступили НКО IDEA Центральная Азия и представительство Европейского союза в Кыргызстане.

Признаться, после всего увиденного и услышанного у меня произошел какой-то сдвиг в сознании. Я стала задумываться, насколько мы, человечество, стали злостными потребителями, безжалостно заполонившее планету мусором. Перед покупкой какой-либо вещи я стала задумываться, а действительно ли мне это нужно? Есть отличный фильм про минимализм, где герои документальной картины рассказывают о том, что можно быть счастливым и при этом необязательно иметь множество вещей. Так они провели эксперимент и выяснили, что человек использует лишь 40 процентов пространства в большом доме. У нас тоже модно стало строить большие дома, но чаще всего сами хозяева большую часть времени живут во времянке, а все остальное - просто для красивого фона.

Ученые утверждают, что ежегодно на планете вырубают более 15 млрд деревьев. Каждый год мы теряем 7,3 млн. га лесов: за минуту исчезает участок леса, равный 20 футбольным полям. При этом каждое пятое дерево в мире вырубается для производства бумаги. По данным ООН, мировое потребление бумаги за последние 40 лет выросло на 400% - до 400 млн. тонн в год. Более половины этого объема составляет упаковка товаров. Огромное количество материала расходуется в офисах и книжных издательствах. Всего на производство бумажной продукции идет 35% всех срубленных деревьев - это почти 160 тыс. км² леса. Сейчас для удовлетворения потребностей бумажной промышленности на всех континентах необходимо более 4 млрд деревьев в год. Тем временем новые исследования показали, что к 2030 году мировое потребление бумаги и картона увеличится до 482 млн. тонн, спрос будет расти примерно на 1,1% в год. Согласно статистике, больше всего бумаги используют юристы, финансисты и чиновники различных рангов. Подсчитано, что один работник "бумажной сферы" за год исписывает целых 17 хвойных деревьев. Ежегодно каждый офисный сотрудник использует 10 тысяч листов бумаги и выдает 160 килограмм бумажных отходов.

На производство одной такой пачки требуется 8 кг древесины. При этом 45% всего, что печатается в офисе на принтере, выбрасывается в тот же день, а это более триллиона листов офисной бумаги в год. Несмотря на то что этот материал подлежит переработке, на него приходится около 26% от всех отходов на полигонах в мире.

На различных семинарах и тренингах раздаются множество блокнотов, буклетов и других канцтоваров. Некоторые организаторы мероприятий предлагают участникам электронную версию раздаточных материалов и это правильно. Возможно, со временем мы будем максимально меньше использовать бумагу.

Где-то полгода назад в одном из домов Бишкека появился банкомат для воды. Человек может прийти со своей посудой и купить необходимое количество воды. Почему бы не сделать такое и с другими напитками, которые любят употреблять наше общество. Мы должны переходить к многоразовым товарам.

В прошлом году мы писали про бишкекского фермера, который занимается разведением калифорнийский дождевых червей и мух вида "черная львинка", которые питаются органическими отходами и которые являются идеальными переработчиками любых органических растений в биогумус. Было бы хорошо приучить людей сдавать органические отходы таким фермерам.

На наших свадьбах любят пышно накрывать на стол, после чего остается много отходов. Потом, когда видишь хлеб в мусорном баке, думаешь, зачем все эти излишества. В этой связи даже думаешь, что президент Садыр Жапаров в принципе издал хороший Указ "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов в КР". Это не только экономия денег, но и вклад в сохранение экологии.

Вопрос утилизации мусорных отходов актуален не только в Кыргызстане, но во всем мире. Мы медленно засоряем планету, шаг за шагом, моря и океаны переполнены пластиком. Взять наш Иссык-Куль, который мы сами называем нашей жемчужиной. Смотришь как его засоряет и думаешь, печально, что у многих отдыхающих и местных жителей еще нет понимания, что мы оставим после себя потомкам.

Конечно, нельзя все решить моментально, все эковопросы требуют времени и средств. Но в первую очередь мы должны поменять свое отношение к природе и окружающей среде. Возможно, для кого-то эти фразы стали дежурными и обыденными, но нельзя забывать, что мы живем только на этой планете и другого дома у нас просто нет.


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URL: https://www.vb.kg/427695
Теги:
мусор, экология, Кыргызстан
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