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Сотрудники ГКНБ задержали организаторов лжелотереи "Ош сила" (видео)

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- Бакыт Басарбек
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ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ошу и Ошской области выявлены граждане Кыргызской Республики К.у.К. и Б.М.А., которые без получения соответствующей лицензии организовывали профессиональную лотерею под названием "Ош сила". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.218 ч.1 ("Незаконная предпринимательская деятельность") УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия установлено, что вышеуказанным лицам неоднократно были направлены предписания о прекращении незаконной деятельности со стороны Южного управления службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, однако первые игнорируя выписанные предписания продолжали организацию лотереи.

В свою очередь К.у.К. и Б.М.А. реализовывали билеты на участие в лотереи и получали за нее оплату через приложение "М-Банк", а сам процесс проведения лотереи транслировался через YouTube канал.

В ходе обыска по месту проживания организаторов изъяты лототроны, документы от автомашин, подлежащие розыгрышу, лотерейные билеты и другие предметы и документы, имеющие отношение к расследуемому делу.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела".


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URL: https://www.vb.kg/427696
Теги:
ГКНБ, задержание, Ош, лотерея
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