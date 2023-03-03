О! глазами поколений зумеров и альфа. Компания отмечает 14 лет

Сегодня 14 лет празднует один из самых ярких и драйвовых брендов Кыргызстана – Мобильный оператор О!.

Примерно столько же сейчас представителям поколения альфа, которое не помнит себя без смартфонов и ещё учится в школе. Оканчивает университеты поколение зумеров, буквально с пелёнок выросшее с телефонами в руках. Мы решили взглянуть на О! глазами тех, кто рождён и вырос среди новых мобильных технологий.

О! – технологичный

"Новые технологии – наше всё!", – Денис.

"Важно успевать за всеми трендами", – соглашается Нурислам.

О! – запускает прорывные технологии первым: в 2014 году запустил 4G, ускорив мобильный интернет в десятки раз. В 2016-м – мобильное телевидение, а в августе 2022-го начал тестирование технологии 5G.

"Я уже 4 года профессионально занимаюсь фотографией. Стараюсь не носить с собой наличку – только смартфон, потому что мне удобно рассчитываться с клиентами через "О!Деньги"", – говорит Катя.

Уже сегодня владельцы кошелька "О!Деньги" в приложении "Мой О!" открывают для себя возможности технологии NFC (от англ. Near Field Communication - "связь ближнего действия") – подносишь смартфон к чипу на кассе, оплачиваешь за пару секунд, никаких наличных и банковских карт!

О! – быстрый

"Мне достаточно 5 секунд, чтобы понять, интересен контент или нет", – делится Линда.

"И для меня скорость суперважна", – согласился Миша.

"Самая быстрая мобильная сеть" по версии Ookla 2019. Получив награду однажды, О! всегда стремится ей соответствовать. "И тут Ошка ловит!", – пишут туристы с высокогорья. Который год оператор удерживает лидерство по охвату и ёмкости 4G LTE сети, достигнув уже почти 100%-покрытия населенной территории страны. Казалось бы, куда ещё, но О! растёт – за прошлый год построено ещё около 200 базовых станций, а ёмкость сети выросла ещё на +16,5%.

О! – персональный

"Я смотрю и слушаю только то, что мне нравится", – говорит Адель.

Зумеры и альфа живут в мире, где все можно настроить под себя и свои интересы, поэтому ценят индивидуальный подход. Они уже привыкли, что умные алгоритмы составляют список видео или музыки на основе предыдущих просмотров и прослушиваний. Так работает сервис Яндекс.Музыка в подписке "Яндекс Плюс" на всех популярных тарифах "Переходи на О!" – плейлист формируется автоматически. Быстро решить, что посмотреть, помогает приложение для развлечений O!TV по рекомендациям и жанрам.

О! – яркий и современный

Зумеры и альфа – это поколения тик-тока и видеоконтента, это новые люди со своими уникальными чертами и задачами, которые сильно отличаются от предыдущих поколений. Именно им предстоит создавать слияние с искусственным интеллектом, осваивать цифровизацию и жить на скоростях – за ними вся мощь нового мира, в котором О! будет их сопровождать!

О! – заботливый

А поскольку с каждый днём влияние Всемирной паутины усиливается, Мобильный оператор О! поставил безопасность детей онлайн в высочайший приоритет. Сервис O! Safe Kids мягко ограждает детей и подростков от шокирующего контента и мгновенно информирует обо всём родителя.

О! 14 лет

Вся наша команда верит в одну простую истину: нет ничего дороже близких, друзей и общения с ними. И оно должно быть доступно каждому независимо от расстояния. Каждый день мы делаем сложное – простым, технологичное – доступным. Объединяем целые поколения. Мы говорим: "СПАСИБО!" каждому, кто доверился нам и присоединился к сети О! в течение всех 14 лет.

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