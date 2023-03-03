Президент прокомментировал ужесточение штрафов за нарушение ПДД

Отныне в Кыргызстане за три повторных нарушения ПДД в течение одного года будут отправлять на пересдачу экзаменов. Также водители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, будут лишаться прав сроком от 1-го до 3-х лет. Эти новшества войдут в силу с 8 марта текущего года. После того как новые условия были озвучены, в социальных сетях начались активные дискуссии. В свою очередь в интервью изданию "Кабар" президент высказал свое мнение по поводу новых штрафов.

- Садыр Нургожоевич, в настоящее время в социальных сетях активно обсуждают ужесточение штрафов за нарушение ПДД. Есть категория граждан, которая выражает свое недовольство. Большинство выражает свое согласие с тем, что надо ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но в это же время большинство отмечает, что пересдача экзамена за три нарушения ПДД – это перебор. На этом фоне хотели бы услышать ваше мнение по поводу ужесточения штрафов за нарушение ПДД.

- Никто не имеет права нарушать правила дорожного движения. Необходимо, чтобы народ привык к этому. Это делается ни для меня или Акылбека Жапарова, а прежде всего для самих водителей. Я читаю комментарии, где говорится, что Акылбек Жапаров поднял штрафы для того, чтобы пополнить бюджет. Штрафами бюджет не пополнить. Бюджет пополняется за счет налоговых и таможенных сборов. Эти штрафы для нашего бюджета как капля в море. Дело вообще не в этом, а в другом.

Из года в год увеличивается количество жертв в автоавариях, немало тех, кто стал инвалидом. Очень много погибает молодежи. Если вы услышите количество жертв на дорогах, то поймете, что даже на войне столько не гибнут.

Например, в 2020 году зарегистрировано 6 тыс. 126 ДТП, в них погибло 754 человека, различные травмы, приведшие к инвалидности, получили 9 тыс. 227 человек. В свою очередь, в 2021 году зарегистрировано 7 тыс. 438 ДТП, погибло 869 граждан, 11 тыс. 730 получили травмы различной степени. В 2022 году зарегистрировано 7 тыс. 40 аварий, в которых погибло 690 человек, 11 тыс. 49 получили различные травмы, приведшие к инвалидности.

Теперь остановлюсь на несовершеннолетних, погибших в ДТП. В 2020 году погибло 93 ребенка, 1 тыс. 456 стали инвалидами, в 2021 году погибло 111 детей, 2 тыс. 175 стали инвалидами, в 2022 году погибло 103 ребенка, 2 тыс. 226 стали инвалидами.

Если говорить о жертвах в ДТП в нетрезвом состоянии, то в 2020 году зарегистрировано 467 ДТП, в которых погибло 62 человека, 451 получил различные травмы. В 2021 году зарегистрировано 458 ДТП, в них погибло 56 человек, 768 получили различные травмы, в 2022 году было 422 аварии, погибло - 39, получили травмы - 742.

Вот все эти факты происходят по причине того, что водители не знают правил дорожного движения. Если даже и знают, то не соблюдают их. Не секрет, что за последние 30 лет у нас направо и налево продавались водительские удостоверения. В бытность депутатом Жогорку Кенеша я много раз был свидетелем того, как родители дарили права своим детям, достигшим возраста 16-18 лет. Сейчас все эти водители ездят среди нас. Конечно, они не совсем знают правила дорожного движения, потому что им родители купили права. Водительские удостоверения продавались вплоть до 2020 года. Сейчас такого нет. Кто сдаст экзамен, тот и получит. Если не сможет сдать сразу, то будет пересдавать через месяц, два. И так вплоть до того, пока сам не сдаст экзамен.

Там, где есть человеческий фактор, возможно все. Часто ловят тех, кто для того, чтобы помочь своим близким при сдаче экзаменов, использует различные методы: компьютерные программы и бинокли. Мы должны уже уходить от такого. Нам надо навести порядок и довести все до уровня развитых стран. Иначе как мы продвинемся вперед? "Я буду нарушать ПДД, сделайте мне штрафы пониже"! Что это за требование?! Наоборот, большинство людей должны были требовать увеличения размера штрафов в 5 раз. Потому что вышеуказанных инвалидов от ДТП отныне будет обеспечивать государство. Точнее за счет средств народа. Сейчас выдаются средства поддержки. Хорошо, мы готовы обеспечивать их. А что делать с огромным количеством жертв ДТП? Вот эта сторона очень беспокоит. Я привел статистические данные только последних трех лет. Сколько семей потеряли своих близких или пострадали от ДТП за последние 10 лет? В этой связи мы должны поддержать новые условия, где говорится, что за три нарушения будет пересдача экзаменов. Если хорошо знаешь правила ПДД, то сдашь сразу. Если нет, то будешь учиться. Так исправятся те, кто купил себе права. Что в этом плохого?

Также можно часто увидеть, как дети богатых людей ездят по дороге со скоростью 240 км/ч там, где допускается скоростной режим до 100 км/ч. Не нужно никуда торопиться! Можно доехать до места назначения и на небольшой скорости. Ну или опоздать максимум на 5-10 минут. От этого ничего не изменится. Соблюдение правил дорожного движения – это спасение прежде всего своей жизни и жизни окружающих. Жизнь дается только раз, надо беречь ее и не представлять угрозы для жизни других людей. Не будьте причиной того, чтобы кто-то по вашей вине стал инвалидом.