В Бишкеке 8 марта пройдет ежегодный марш за права женщин

В Бишкеке возле здания Дворца спорта 8 марта пройдет ежегодный мирный марш женской солидарности против гендерного насилия и дискриминации. Об этом centralasian.org сообщили в феминистском движении "8/365".

По его данным, в Кыргызстане растет количество случаев домогательств в отношении женщин в общественных местах, а милиция и суды работают "неэффективно, закрывая глаза на преступления против женщин".

"Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами составляет 30%. Из-за нехватки учреждений дошкольного образования женщины вынуждены сидеть с детьми или работать удаленно и нести двойную нагрузку. [...] Закон о гендерном равенстве не работает. Даже в госуправлении на сегодняшний день среди министров всего две женщины. В 7 областях, 40 районах, 32 малых городах и 453 айыл окмоту нет ни одной женщины-руководительницы", - отметили организаторы марша.

Также представители феминистского движения требуют ввести уголовную ответственность за насилие в отношении женщин, открыть кризисные центры в каждом регионе, прекратить давление на свободу слова.

В 2022 году в Бишкеке и Оше 8 марта прошли мирные марши солидарности, участники которых высказались за права женщин и против войны в Украине.

Однако, в 2020 году Бишкеке 8 марта перед началом акции на участников напали неизвестные, при этом милиция задержала самих организаторов шествия.

Согласно рейтингу WPS (Индекс мира и безопасности для женщин) в 2021 году среди центральноазиатских республик Кыргызстан определен наиболее опасной страной для женщин.

По данным Генпрокуратуры КР, в 2022 году правоохранительными органами было возбуждено 6580 уголовных дел, связанных с насилием в отношении женщин, из них в суд направлено - 270.

Международная организация Human Rights Watch (HRW) в своем отчете за 2022 год отмечала, что большая часть дел о насилии над женщинами не доходит до судов.