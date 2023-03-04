Весна пришла! В Бишкеке начали мыть улицы

По поручению мэрии Бишкека в связи с потеплением муниципальное предприятие "Тазалык" приступило к мойке столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"На линию вышло 10 поливомоечных машин. Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работают 648 дворников.

Пыль и мусор, скапливающиеся на проезжей части, без своевременной уборки не только портят внешний вид города, но и приводят к неприятным и даже опасным последствиям.

При движении машин частицы пыли потоком воздуха поднимаются вверх и загрязняют городскую атмосферу. Во время дождя скопления пыли превращаются в грязь, которая ухудшает сцепление колёс с дорожным покрытием, что может привести к аварии. Поэтому необходимо систематически очищать городские дороги от пыли, грязи и мусора. Для этого применяется мойка проезжей части улиц поливомоечными машинами".