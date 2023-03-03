ГНС: Применение ККМ, ЭТТН, ЭСФ - это необходимость сегодняшнего дня

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики относительно митинга, организованного 2 марта предпринимателями рынков "Дордой-Дыйкан", "Дордой-моторс", "Азиз", "Ош базары" против внедрения контрольно-кассовых машин, электронных счетов-фактур, электронных товаротранспортных накладных, сообщает следующее:

"Руководство и представители ГНС во время встречи с участниками собрания хотели ответить на вопросы собравшихся, а также вкратце еще раз разъяснить цели и задачи внедряемых компонентов цифровизации налоговых процедур. Что в современных условиях динамично развивающегося мира это просто необходимость - ККМ, ЭТТН и ЭСФ.

Однако митингующие отказались от конструктивного разговора. Это в очередной раз доказывает, что главная цель организаторов митинга – не диалог, не желание услышать и получить ответы на свои вопросы. Но совсем обратное, к сожалению.

Уже давно понятно, что эти митинги против применения ККМ, ЭТТН организуются в интересах тех предпринимателей, которые не хотят работать открыто и прозрачно. Так как если они будут пользоваться электронными налоговыми услугами, им придется показать свой многомиллионный товарооборот и платить налоги на основе реальной экономической деятельности.

Поэтому они будоражат общественность. Причем на последнем митинге использовались деструктивные лозунги "Мы против налоговой политики". Выходит, что они против политики государства, не хотят работать по закону, как другие добросовестные предприниматели и платить причитающиеся налоги. Значит, их желание и личные интересы выше интересов общества и государства?

Их аргумент – что внедрение проектов цифровизации вынудит их повысить цены на товары.

Объясняем, что в цене товара уже заложены налоги, которые они якобы уплачивают. То есть выступающие против предприниматели добавляют в цену товаров сумму налогов, хотя сами не уплачивают государству эти налоги.

Применение ККМ, ЭТТН, ЭСФ как раз и направлено на то, чтобы сделать деятельность всех предпринимателей честной и прозрачной, чтобы развивалась добросовестная конкуренция. А не так – одни платят налоги, другие – нет и не хотят этого делать и дальше.

ГНС призывает участников митинга понять и принять необходимость использования ККМ, ЭТТН, ЭСФ. Без цифровизации налоговых услуг, без широкого развития добросовестного предпринимательства государству не сможет качественно решать социально-экономические задачи.

Поэтому требования Налоговой службы об исполнении норм налогового законодательства, работать в соответствии с законом, заниматься добросовестным бизнесом – абсолютно законны и отвечают интересам страны".