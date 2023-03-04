Сборная команда Бишкека по каратэ завоевала медали на международном турнире

Члены сборной команды города Бишкек приняли участие в рейтинговом международном турнире по каратэ WKF "KARATE 1-Youth League Fujairah", прошедшего с 23 по 26 февраля 2023 года в городе Фуджейра (ОАЭ). Об

"В турнире приняли участие более 1000 спортсменов от 66 стран.

В весовой категории +55кг среди юношей U-14 серебряную медаль принёс член сборной команды города Бишкек Кобелев Илья (воспитанник СДЮШОР Октябрьского района, личный тренер Дуйшеев Б.). Он в первом бою одержал победу над спортсменом из Катара со счётом 6-0, за тем победил представителя хозяев турнира ОАЭ с таким же счетом 6-0, в третей встрече выиграв спортсмена из Хорватии со счетом 7-2 вышел в финал, где уступил египтянину со счетом 2-0.

Бронзу среди юношей U-14 -55кг взял Явгет Матвей (воспитанник СДЮШОР Октябрьского района, личный тренер Казанов Д.). Он в первом бою победил казахстанца со счётом 1-1 по преимуществу первого заработанного балла, во второй встрече одержал победу со счетом 1-0, в третьем бою выиграл у американца со счётом 2-0, в полуфинале уступил сопернику из Люксембурга со счётом 6-0, а в следующем бою за бронзовую медаль победил поляка со счётом 2-1.

Также следует отметить члена сборной команды города Бишкек Байжигитову Даткайым (воспитанницу СДЮШОР Октябрьского района, бронзовую призерку Чемпионата Азии среди кадетов 2022года, которые дошла до полуфинала и уступила во встрече за бронзовую медаль, тем самым заняв 5-е место в итоговом протоколе своей категории".