В Бишкеке планируется построить 100 пунктов по сбору и сортировке мусора

В рамках реализации поручений мэрии города Бишкек планируется построить 100 пунктов по сбору и сортировке мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В Свердловском районе столицы работает пункт по сортировке ТБО.

В рамках пилотного проекта на территории Свердловского района на пересечении улиц Токтогула и Шопокова работает пункт по сортировке твердых бытовых отходов.

Специальная экоплощадка для первичной сортировки мусора построена с учетом национальных, международных стандартов и санитарно-гигиенических норм.

Установлен евроконтейнер, камеры видеонаблюдения, подведены центральные системы коммуникации: водоснабжение, канализация и электричество. Для сортировщика мусора оборудовали помещение, установили санузел, аристон и кондиционер.

Мусорные контейнеры находятся в специально отведённом месте под навесом для защиты от попадания осадков (дождь, снег). При установке контейнеров учли и численность населения ближайших домов.

Цель реализации проекта:

1. Прививание горожанам культуру раздельного сбора и развитие экологического сознания;

2. Улучшение экологической ситуации и сохранение здоровья;

3. Привлечение частных компаний и увеличение доходной части города".