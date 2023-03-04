В нескольких жилмассивах Бишкека 7 марта не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал" 7 марта с 9:00 до 15:00 часов в жилых массивах "Энесай", "Дордой - 1", "Дордой - 2" будет прекращена подача питьевой воды.

Без воды останутся жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе: "Энесай" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.