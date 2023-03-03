Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

В Бишкеке задержан похититель техники из магазина на сумму 130 тысяч сомов

153  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержали похитителя техники из магазина на сумму 130 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 10 января 2023 года в милицию обратилась гражданка А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 10 января текущего года, путём выдавливания входной двери незаконно проникли в продовольственный магазин, расположенный в микрорайоне "Кок-Жар", откуда тайно похитили ноутбук марки "Acer" и мобильный телефон марки "Redmi not 8" общей стоимостью 130 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Б.Н. 1999 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, со сроком на два месяца.

В настоящее время расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427721
Теги:
задержание, кража, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  