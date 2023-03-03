В Бишкеке задержан похититель техники из магазина на сумму 130 тысяч сомов

В Бишкеке задержали похитителя техники из магазина на сумму 130 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 10 января 2023 года в милицию обратилась гражданка А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 10 января текущего года, путём выдавливания входной двери незаконно проникли в продовольственный магазин, расположенный в микрорайоне "Кок-Жар", откуда тайно похитили ноутбук марки "Acer" и мобильный телефон марки "Redmi not 8" общей стоимостью 130 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Б.Н. 1999 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, со сроком на два месяца.

В настоящее время расследование продолжается.